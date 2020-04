Repêchage de la LNH: Ce que Connor McDavid ferait différemment

Le repêchage de 2015 restera gravé à jamais dans la mémoire de plusieurs. Si, déjà, tout le monde savait que Connor McDavid serait le prochain premier choix au total de l'encan amateur de la Ligue nationale de hockey (LNH) cette année-là, la destination, elle, était toujours inconnue. Et lorsqu’elle a été dévoilée, la réaction du principal intéressé a fait couler beaucoup d’encre.

Il y a cinq ans, c’était les Sabres de Buffalo qui détenaient les meilleures probabilités d’obtenir le convoité premier choix au total, avec 20 % des chances.

Puis, il y avait les Coyotes de l’Arizona (13,5 %), les Oilers d’Edmonton (11,5 %), les Maple Leafs de Toronto (9,5 %), les Hurricanes de la Caroline (8,5 %) et les autres.

Au final, ce sont les Oilers qui ont touché le gros lot, à la surprise générale. Toutefois, c’est la réaction stoïque de McDavid qui a retenu l’attention.

«Si j’avais à refaire le tout, je ne me serais certainement pas déplacé au studio d’enregistrement, a souligné McDavid au réseau Sportsnet. C’était quelque chose que nous étions hésitants à faire et c’était pour une bonne raison.»

«Edmonton était une possibilité et nous étions surpris. Les gens pensaient que j’étais frustré et en ont fait tout un plat. Mais ce n’était pas le cas du tout. Nous étions plus incrédules qu’autre chose.»

McDavid s’est ainsi remémoré des souvenirs qui resteront gravés dans sa mémoire pour toujours.

«Je pense qu’on avait effectué la simulation de la loterie une centaine de fois cette journée-là, a-t-il confié. Mais si c’était à refaire, je n’aurais pas été au studio. C’était une journée folle.»

Les choses n’ont pas mal tourné pour McDavid à Edmonton, lui qui se dirigeait vers une quatrième saison de 100 points ou plus en 2019-2020 (97 points) avant que la campagne ne soit suspendue.

Mais McDavid n’a mené son équipe qu’une seule fois en séries éliminatoires, en 2016-2017. La formation de l’Alberta était cependant en bonne position cette saison pour participer à la grande danse du printemps.