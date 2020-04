Un comedy club dans votre salon

Samedi dernier, 19 h 55. Je me prépare à aller voir le spectacle de Phil Roy dans quelques minutes. Suis-je en retard ? Et surtout, où l’humoriste se produit-il, étant donné que tous les spectacles ont été annulés en raison de la COVID-19 ? Bienvenue au WiFi Comédie Club, une petite révolution en humour créée en pleine pandémie.

Dans un monde « normal », j’assiste à quelques spectacles d’humour par mois, que ce soit des tournées officielles ou des soirées d’humour. Mais depuis déjà un mois, tout est arrêté. Bien sûr, je peux encore me gaver d’humour en regardant des captations spéciales sur Netflix ou en suivant des comiques sur Instagram. Mais l’ambiance d’un vrai spectacle et l’interaction d’un humoriste avec le public me manquent. C’est pourquoi j’étais très intrigué par le nouveau concept de comedy club virtuel qu’a lancé Phil Roy il y a quelques jours.

Photo courtoisie, KoScène

L’humoriste n’avait donné que huit spectacles de rodage lorsque la crise de la COVID-19 a débarqué tel un char d’assaut, le mois dernier. En l’espace de quelques heures, il avait dû reporter une quarantaine de représentations.

Contrairement à d’autres humoristes qui profitent du congé forcé pour écrire des nouvelles blagues en solitaire, Phil Roy, lui, se retrouvait alors dans « un trou de création », car il a besoin de jouer devant public pour écrire de nouveaux gags.

Il a alors eu l’idée de créer une salle de spectacle virtuelle. Un appel à son ami Gabriel de Cambra et en quelques heures, la plateforme était montée. Samedi dernier, j’ai enfin pu assister à l’un des spectacles de l’humoriste, en compagnie d’une soixantaine d’autres personnes connectées à distance.

Cette fois-ci, je n’avais pas à me préoccuper de souper en vitesse et de planifier mon temps de déplacement pour arriver à l’heure au théâtre. Un souci de moins !

Après avoir patienté quelques minutes dans une « salle d’attente », l’image à l’écran a changé pour nous montrer un Phil Roy debout derrière un micro. Tout sourire, l’humoriste savait bien qu’il vivait un moment particulier avec ses dizaines de spectateurs.

Assis sur mon divan, je pouvais voir les autres personnes qui assistaient au spectacle en même temps que moi – du moins, celles qui avaient allumé leur caméra. Et tout au long du spectacle, Phil Roy interagissait avec certaines personnes, faisant du traditionnel « crowdwork ».

Photo courtoisie, KoScène

Déstabilisant

Après une quinzaine de minutes, l’humoriste a laissé la place à trois autres comiques (Pierre-Bruno Rivard, Laurent Paquin, Pierre-Yves Roy-Desmarais) qui se sont chacun prêtés à l’exercice du stand-up virtuel. « J’espère qu’il n’y aura pas d’article là-dessus dans le Journal ! » m’a même lancé Pierre-Bruno en m’apercevant. Désolé, PB !

On sentait bien sûr que les humoristes étaient un peu déstabilisés par ce nouveau concept. Mais assez rapidement, ceux-ci prenaient leurs aises et leur joie de faire rire des gens pour la première fois après des semaines d’arrêt était palpable. Dans mon salon, j’ai ri à plusieurs reprises. Ce n’était peut-être pas une expérience aussi complète qu’un spectacle dans une vraie salle, mais je me suis vraiment changé les idées durant 75 minutes.

Comme le Bordel

Le WiFi Comédie Club deviendra, dans les prochains jours, un vrai petit comedy club. D’autres humoristes se relaieront avec Phil Roy pour animer les soirées. Et comme au Bordel Comédie Club, les invités ne seront pas annoncés à l’avance.

Si la technologie continue de se développer (il y a encore parfois de petits délais dans les réactions entre les humoristes et le public), je crois vraiment que ce concept virtuel pourrait remplacer certaines tournées de prérodage dans les prochaines années. Mais Phil Roy lui-même n’y croit pas trop. « Si tu me donnes le choix entre les deux, je ne me pose même pas la question et je vais chauffer huit heures pour aller jouer en Abitibi ! »

► Pour assister au comedy club virtuel, il faut remplir un formulaire au wificomedieclub.com.