Une crise qui aura changé le Québec

S’il y a bien une certitude à propos de la crise actuelle, c’est qu’elle risque de transformer profondément certaines facettes de notre société. Une fois la COVID-19 derrière nous, le Québec aura changé.

Au cours des derniers jours, 20 de nos journalistes ont fait le tour des principales transformations auxquelles les Québécois peuvent s’attendre, lorsqu’on aura repris un semblant de vie normale.

Économie, transport, travail, vie sociale et familiale, communications, etc. : à peu près tous les aspects de nos vies sont bouleversés depuis que la pandémie a gagné le Québec, il y a plus d’un mois.

Même le monde du sport professionnel et celui du divertissement sortiront métamorphosés de la crise.

Et il y a fort à parier que certains de ces changements qui nous ont été imposés sont là pour durer, souvent pour le meilleur, mais pas toujours...

Des bouleversements

Nous publions ce matin un dossier spécial à ce sujet.

En le lisant, vous constaterez l’ampleur des bouleversements que nous réserve l’après-confinement, lorsqu’on recommencera à aller travailler, à magasiner, à conduire nos voitures, à sortir de chez nous en gardant toujours deux mètres de distance, quelque part après le 4 mai prochain, semble-t-il.

Vous réaliserez aussi la tâche qui attend le Québec, afin de mieux se préparer à la prochaine pandémie :

SANTÉ : le Québec devra vite accumuler une « réserve de guerre » de matériel médical

le Québec devra vite accumuler une « réserve de guerre » de matériel médical ÉCONOMIE : nos commerces de détail ne seront plus « comme avant »

nos commerces de détail ne seront plus « comme avant » DETTE PUBLIQUE : on se sera endetté de milliards $, qu’il faudra rembourser un jour

on se sera endetté de milliards $, qu’il faudra rembourser un jour TRANSPORT : le transport en commun sera soudainement moins attrayant

le transport en commun sera soudainement moins attrayant ENVIRONNEMENT : nos nouvelles habitudes seront malgré tout plus écologiques

nos nouvelles habitudes seront malgré tout plus écologiques TOURISME : lorsqu’on recommencera à voyager, ce sera d’abord au Québec

C’est sans compter les nombreux autres changements auxquels on peut s’attendre en éducation, en agriculture, en politique, dans les domaines des sciences et de la justice, pour ne nommer que ceux-là.

Argent, Spectacles, Sports

Nos journalistes de la section Argent, des Arts et spectacles, des Sports ainsi que plusieurs de nos chroniqueurs d’opinions ont eux aussi mis la main à la pâte pour vous aider à mieux comprendre l’impact qu’aura eu cette crise au Québec, une fois le pire derrière nous.

Vous retrouverez leurs contributions au fil des pages du Journal.

Bonne lecture, prenez soin de vous !

Sébastien Ménard

Rédacteur en chef du Journal de Québec et responsable du projet

Santé

Les consultations médicales à distance sont là pour rester

Photo courtoisie

La crise du coronavirus va transformer la pratique de la médecine grâce à une hausse permanente de l’offre de consultations à distance, croient plusieurs intervenants du secteur de la santé.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Une réserve de guerre à préparer

Photo courtoisie, MSSS

Le Québec ne peut désormais plus tenir pour acquises ses réserves de matériel médical. Une fois passé le pire de la crise de la COVID-19, il faudra s’atteler à la tâche d’accumuler des millions de masques et de blouses dans des entrepôts sécurisés en vue de la prochaine vague de pandémie.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Il faudra mieux traiter nos anges gardiens

Photo Adobe Stock

Les résidences pour personnes âgées ont été fragilisées depuis le début de la crise et elles auront besoin d’aide financière et de nouvelles ressources humaines pour se relever.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Villes

La banlieue ne sera pas prise d’assaut après la crise

Photo Pierre-Paul Poulin

À l’heure de la distanciation sociale, vivre en ville très près de ses voisins et n’avoir que les trottoirs ainsi que les parcs comme cour arrière n’est pas chose facile.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Économie

Adieu la pénurie de main-d’œuvre

Photo Fotolia

Avec le chômage qui pourrait bondir à 14,5 %, voire plus au cours des prochains mois au pays, inutile de dire que la pénurie de main-d’œuvre est bel et bien derrière nous.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Nos commerces métamorphosés

Photo Stevens LeBlanc

Il va probablement falloir compter plusieurs mois après la COVID-19 pour que le monde du commerce de détail retrouve complètement sa santé financière et que les mesures de sécurité disparaissent du paysage, prédisent des experts.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Dette publique

Près de 1000 milliards $ qu’on devra rembourser

Photo d'archives, AFP

Plombée par la crise de la COVID-19, la dette fédérale risque de frôler bientôt les 1000 milliards $ – soit 1 billion $ –, un chiffre jamais vu au Canada.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Au moins, le Québec s’en tirera mieux

Photo d'archives, Simon Clark

Le gouvernement québécois devra certes dire adieu à son budget équilibré cette année, mais il devrait s’en tirer beaucoup mieux que son pendant fédéral.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Transport et travail à distance

Nos habitudes de transport seront bouleversées

Photo Pierre-Paul Poulin

Les transports sont déjà bousculés par la crise actuelle. Quels changements les Québécois apporteront-ils à leurs habitudes lorsque la COVID-19 sera derrière eux ? Hausse de l’utilisation de la voiture et du commerce en ligne, nouveaux aménagements dans les aéroports ? Des experts font le point.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Encore plus de télétravail

Photo Adobe Stock

Le télétravail s’intensifiera après la crise, mais pas au point où habiter le cœur de la ville perdra tout son attrait, croient les experts.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Politique provinciale

Legault devient indélogeable

Photo Didier Debusschère

Il existe peu de certitude dans ce monde redéfini par l’onde de la COVID-19. Sauf celle‐ci : François Legault, devenu presque intouchable, aura les coudées franches pour s’acquitter de la plus importante tâche de sa vie, sortir l’économie du Québec de la crise.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Environnement

La conscience écologique atteindra un autre niveau

Photo AFP

Pendant que le Québec est sur pause, l’environnement prend du mieux. Mais si le coronavirus n’est pas une stratégie contre l’urgence climatique, cette crise incitera les Québécois à changer leurs habitudes à l’avenir.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

La relance économique rendra-t-elle le Québec plus vert ?

Photo courtoisie

La priorité des gouvernements une fois la crise terminée sera de relancer l’économie. Plusieurs experts font toutefois une mise en garde : une relance ne peut se faire au détriment de la lutte aux changements climatiques.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Éducation

Électrochoc numérique à prévoir dans nos écoles

Photo courtoisie

La crise actuelle pourrait servir d’électrochoc au système d’éducation québécois et accélérer son virage numérique, selon plusieurs observateurs.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Tourisme

Voyager ne sera plus pareil

Photo Pierre-Paul Poulin

L’industrie du tourisme et du voyage se relèvera péniblement de cette crise mondiale qui laissera des traces à moyen et long terme. Nos comportements changeront. Le Journal a fait appel à plusieurs experts afin de mettre en lumière des effets prévisibles de la pandémie, dans les années à venir.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Politique fédérale

Pas d’élections avant un vaccin?

Photo Adobe Stock

On voit mal comment les prochaines élections fédérales pourraient avoir lieu avant que la majorité des Canadiens soient vaccinés contre la COVID-19, ce qui risque de prendre au moins un an.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Le Canada devra revoir sa relation avec les États-Unis

Photo Pierre-Paul Poulin

Même si le Canada nage toujours en pleine pandémie, il peut déjà tirer des leçons de la crise, comme l'importance de se libérer de sa grande dépendance au marché américain.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Sciences

Il faudra investir dans nos labos

Photo d'archives, Didier Debusschère

Le scientifique en chef du Québec espère que la Belle Province tirera des leçons importantes de la pandémie, dont celles de devenir plus autosuffisante et de mieux financer la recherche.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Aînés

Nos aînés plus à l’aise avec la technologie grâce à la crise

Photo courtoisie

De nombreux aînés qui étaient peu habitués aux nouvelles technologies avant le confinement sont désormais plus à l’aise que jamais avec internet, une tendance qui devrait demeurer une fois la crise passée, estiment plusieurs intervenants.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Société

Les relations sociales transformées

Photo Didier Debusschère

La crise sanitaire pourrait avoir des répercussions à long terme sur les habitudes de vie et les relations interpersonnelles de la société québécoise. Selon Dominique Morin et Simon Langlois, professeur agrégé et professeur retraité de sociologie à l’Université Laval, le bouleversement du rythme de vie effrénée de la population marquera les esprits sous plusieurs aspects. Si bien que de nouvelles habitudes, prises de conscience ou tendances pourraient voir le jour après la pandémie.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Démocratie

Faut que ça change

Photo d'archives

Avec la pandémie, certaines choses vont changer en mieux. Ces transformations doivent être définitives.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Communications

Mieux brancher le Québec pour rester connecté

Photo courtoisie

La pandémie de la COVID-19 a provoqué une véritable révolution numérique au Québec, qui nécessitera d’améliorer la qualité de nos réseaux de communication virtuels.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Agriculture

L’autonomie alimentaire à notre portée

Photo d'archives, Chantal Poirier

L’industrie agroalimentaire québécoise a les outils pour devenir autosuffisante après la crise, estiment les experts, même si les consommateurs devront s’ajuster à une rareté de certains produits provenant de l’étranger.

► Cliquez ici pour consulter l’article.

Justice et sécurité publique

Le système judiciaire arrivera enfin au 21e siècle

Photo d'archives, Martin Alarie

« Cette crise-là est comme un AVC pour notre système de justice. Tout est chamboulé », prévient le juge en chef de la Cour supérieure du Québec, Jacques R. Fournier.

► Cliquez ici pour consulter l’article.