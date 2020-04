Vive la télé du printemps

Tandis que nous sommes confinés à la maison, la télé reste une complice importante. Elle nous informe, mais elle nous divertit aussi. La situation actuelle a forcé les diffuseurs à réviser un peu leur grille du printemps. Voici 35 productions de chez nous pour vous changer les idées.

À TVA

Ça va bien aller

Pour nous accompagner dans cette ère de confinement, TVA nous propose un rendez-vous quotidien conçu à distance. Cette émission quotidienne animée par Fabien Cloutier et Marie-Soleil Dion, deux comédiens qui ont le sens de la répartie, nous promet une dose de réconfort grâce à des rencontres (toujours à distance) avec des artistes et des gens du public qui discuteront de leurs états d’âme. Ici, on se veut rassurant, divertissant, rassembleur afin de vaincre notre isolement.

Lundi au vendredi 19 h

Arrive en campagne

Stefano Faita anime pour une 5e saison ce rendez-vous avec le milieu agricole. En cette période, il est encore plus important de comprendre d’où viennent les produits que nous avons sur notre table et d’encourager les agriculteurs locaux. À chaque émission, une famille ou un groupe d’amis se voit initier aux plaisirs de la ferme. En prime, Stefano cuisine avec les produits récoltés en toute convivialité.

Jeudi 19 h 30

Blue Moon

Troisième saison de ce thriller écrit par Luc Dionne. Justine (Karine Vanasse) a fermé les portes de l’agence Blue Moon, mais elle est abattue en pleine rue. On découvre que cette mise en scène est orchestrée par Vincent Morel (David La Haye) qui œuvre pour le bureau du premier ministre du Canada. Elle est embauchée pour arrêter les manœuvres d’un ingénieur millionnaire qui détourne l’eau vers les États-Unis. Elle reprendra donc ses activités paramilitaires, mais clandestinement. Milan (Éric Bruneau) est toujours de la partie et la tension est toujours aussi présente avec Justine.

Mercredi 21 h

Si on s’aimait

On sait que les émissions qui abordent la question du couple connaissent popularité et curiosité. Celle-ci est différente des téléréalités qui pullulent sur nos ondes. On est plutôt dans un docu-réalité qui propose un regard et une réflexion sur nos relations amoureuses. Trois célibataires qui ont de 35 à 50 ans tentent ici de briser leurs comportements amoureux et de comprendre leurs insatisfactions. La sexologue Louise Sigouin sera là pour les faire cheminer alors que Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin seront le couple témoin de cette expérience inusitée.

Lundi au mercredi 19 h 30

Combien vaut cette maison

Pour une seconde saison, Saskia Thuot anime ce jeu immobilier, initialement diffusé sur Casa, où des candidats connaisseurs tentent d’estimer la valeur d’une maison afin de remporter la joute. Trois concurrents visitent ainsi quatre résidences.

Lundi 21 h

Sur Évasion

Van aventure

Question de nous faire rêver un peu et de voir du paysage, Dominic Arpin sillonne les routes du Québec dans sa van en compagnie de son chien Mika. Il y tient son journal de bord et nous invite à découvrir différemment du pays. Dominic est notamment reconnu pour sa passion pour la course. Dans cette émission, il part à la recherche des meilleurs lieux pour s’adonner à des activités de plein air : kayak de mer, fat bike, tout ce qui nous donne un beau sentiment de liberté.

Mercredi 21 h

Sur Club Illico

L’Académie

Les jeunes seront heureux de renouer avec Agathe (Léa Roy), Marie (Juliette Gosselin) et Wendy (Sabrina Bégin-Tejeda), les personnages créés par Sarah-Maude Beauchesne. Cette 3e saison, qui sera aussi la dernière, marque un passage important pour les étudiants de l’Académie puisque ce sont les derniers milles avant le fameux bal de finissants. Que feront-elles après ? Comment vont évoluer leurs relations ? Que veulent-elles devenir ? Les trois filles se poseront les questions qui trottent dans la tête des jeunes qui approchent une période de transition.

Disponible dès maintenant

Sur CASA

Refuge animal

Ce rendez-vous plein d’empathie mené avec beaucoup d’humanité par Stéphane Fallu nous transporte pour la 6e saison dans le Grand Nord. Stéphane fait équipe le temps de 4 épisodes avec Chiots nordiques et visite des communautés autochtones du Nord pour lutter contre la surpopulation canine qui entraîne malheureusement des problèmes d’agressivité ou des maladies. Stéphane sera aussi de retour au Services animaliers de la Rive-Sud à Boucherville, où l’aventure de Refuge animal a commencé.

Jeudi 20 h dès le 7 mai

À Zeste

Station Potluck

Magazine culinaire nouveau genre, Stefano Faita et ses complices Émilie Fournier et Hugo St-Jacques, accueillent chaque semaine une personnalité qui nous parle de ses goûts, ses souvenirs et ses péchés mignons afin qu’un repas-partage (potluck) à son image lui soit créé. Un concept convivial qui mêle bouffe, plaisir et conversation. On s’en inspire et on prend des notes pour les jours meilleurs où nous pourrons à nouveau nous réunir.

Jeudi 21 h dès le 30 avril

Quand Benoît est là

Benoît Roberge nous a déjà transportés sur les routes du Québec pour nous faire découvrir des casse-croûte. Il nous a aussi invités en France pour nous éveiller les papilles. Le gourmand épicurien récidive. De retour chez nous, il recherche des perles gustatives locales pour ceux qui, comme lui, aiment manger et boire.

Mardi 21 h dès le 26 mai

Sur Ici Radio-Canada Télé

Dans l’œil du dragon

Alors que le monde des affaires est paralysé et en plein bouleversement, cette émission prouve que nous avons de la créativité et de la débrouillardise et témoigne de la vitalité entrepreneuriale locale. Pour cette 9e saison, les dragons Isabèle Chevalier, Nicolas Duvernois et Marie-Josée Richer sont de retour. Georges Karam se joint à eux. Chaque semaine, un dragon invité viendra aussi faire son tour sur le plateau.

Mercredi 20 h

Rétroviseur

Cette charmante émission a été diffusée initialement sur la plateforme Véro.tv. À chaque épisode, Véronique Cloutier reçoit une personnalité qui revisite des images ou des propos du passé. Qu’en pensent-ils ? Où sont-ils rendus depuis ? Ces conversations donnent souvent lieu à de belles confidences.

Lundi au jeudi 19 h dès le 20 avril

Bonsoir, bonsoir

Dans une formule revisitée étant donné la situation, Jean-Philippe Wauthier reprend la barre du rendez-vous quotidien pour nous divertir un peu. En respectant les règles de santé et de sécurité, l’équipe réussit quand même à regrouper des personnalités pour des échanges chaleureux. La culture est aussi mise de l’avant grâce à des performances plus intimistes avec les Twenty-Nine, duo maison de l’émission.

Lundi au jeudi 21 h

La Valdrague

Tournée en Acadie, cette comédie en est à sa 3e saison. Rita (Patricia Léger) est propriétaire d’un gîte à St-Prospère qui n’est malheureusement pas rentable. Elle s’efforce d’en faire une destination touristique incontournable. Tous les moyens sont bons pour mener à bien son projet et mettre la municipalité sur la mappe

Samedi 18 h 30

Les chefs

On peut dire que cette émission a eu une influence sur notre cuisine et a permis à une génération de chefs d’émerger. Elle tient la route depuis 10 saisons maintenant. Élyse Marquis et Daniel Vézina sont de retour à l’animation, tout comme les juges Normand Laprise, Jean-Luc Boulay et Pasquale Vari. Les concurrents de l’édition actuelle ont entre 23 et 39 ans et devront impressionner les juges avec leurs techniques, leurs connaissances et leur créativité.

Lundi 20 h

Les poilus

Le Dr Sébastien Kfoury propose cinq émissions originales de ce talk-show animalier qui ont été tournées avant le début de la crise actuelle. Des vedettes y ont l’occasion d’en apprendre plus sur certains animaux. Des reprises suivront pour compléter la saison.

Dimanche 18 h 30 dès le 17 mai

100 génies

Si vous n’avez pas eu l’occasion de découvrir le jeu 100 génies la saison dernière, la revoici en reprise afin de faire de nouveaux adeptes et d’éduquer un peu, de façon ludique, vos jeunes. Des jeunes de 14 à 17 ans doivent ici faire équipe pour tester leurs connaissances et leur vivacité. Des performances musicales sont aussi au rendez-vous. Une ambiance festive règne sur le plateau mené par Pierre-Yves Lord.

Vendredi 19 h

Vies de chiens

S’il y en a qui ne se plaindront pas du confinement, ce sont nos animaux de compagnie ! Dans cette émission, l’entraîneur canin Mathieu Lavallée nous invite dans son centre à Saint-Jean-de-Matha et nous propose ses trucs afin d’améliorer notre relation avec notre chien. Obéissance, agressivité, alimentation, il déboulonne certains mythes et nous transmet sa méthode.

Mardi 19 h 30

Eaux turbulentes

Un drame franco-ontarien tourné à Sudbury qui met en vedette Hélène Florent dans la peau d’une enquêteuse qui doit enquêter sur l’assassinat d’une jeune autochtone dans un milieu qu’elle avait quitté. Une enquête teintée d’une histoire personnelle profonde. Charles Bender, Gabriel Sabourin et Jacob Whiteduck-Lavoie sont aussi de la distribution.

Mardi 20 h

Sur ARTV

Le country de Drummond

Photo courtoisie, ARTV

Vendredi 21 h

Lundi culture

Photo courtoisie, ARTV

Lundi 20 h 30

À Télé-Québec

Curieux Bégin

En ayant plus de temps devant nous, et comme l’épicerie est notre seule sortie, la cuisine occupe plus que jamais nos loisirs. Christian Bégin est de retour pour une 12e saison. Cette fois, il promet d’abuser du BBQ. Outre ses tables toujours bien animées, il continuera à nous faire connaître les producteurs d’ici. Parmi les sujets culinaires abordés : les burgers, la pêche urbaine, la cuisine espagnole, la cuisine médiévale, les grillages et le « pas de viande ». Bref, il y en aura pour tous les goûts.

Jeudi 21 h

Y’a du monde à messe

Distanciation sociale oblige, il n’y aura pas de monde à la messe, mais le diffuseur a choisi de nous présenter des reprises de cette émission qui nous permet des rencontres formidables avec des personnalités que l’on connaît moins et d’autres qu’on découvre sous un nouveau jour grâce au thème mis de l’avant. Christian Bégin a hâte de nous retrouver pour vrai quand la crise sera passée.

Vendredi 20 h

Kebec

Pour mettre un peu d’histoire à l’agenda, Noémie Mercier revient pour une seconde saison avec cette série qui a bien des choses à nous apprendre tout en faisant des parallèles avec des œuvres connues, souvent comprises dans la culture populaire. Il sera question de notre rapport à l’alcool avec Broue et Louis Saïa, des légendes avec La chasse-galerie et Stéphane Archambault, de la lutte avec Hugo Girard, de caricature avec Serge Chapleau, des Plouffe avec Louise Deschâtelets, des services d’urgence grâce au personnage de Maud Graham des romans de Chrystine Brouillet. Notre société vue d’une façon différente.

Dimanche 21 h 30

Sur explora

Sérieux ?

Marie-Ève Tremblay et Mathieu Pichette animent ce magazine environnemental qui tombe à point. L’environnement n’a jamais soulevé autant les passions, et avec raison. Avoir un gazon vert, est-ce vraiment vert ? Sommes-nous capables de bien recycler ? Est-ce possible de vivre avec un compteur d’eau ? Plein de questions et plein de réponses, des expériences concluantes et des invités conscientisés sont au menu.

Vendredi 19 h 30

Tribal

Exotisme assuré ici. Une série documentaire fascinante qui suit la quête socioanthropologique du docteur en neuropsychologie Guillaume Dulude. On le suit en Tanzanie, en Indonésie, en Mongolie et au Kirghizistan où il s’immisce au cœur de tribus méconnues afin d’en comprendre les modes de vie, les mécanismes, les rituels qui définissent leurs comportements. Il se questionne sur la culture comme organisatrice du sens de la vie. Une belle découverte.

Vendredi 21 h

Skate le monde

L’humoriste Mathieu Cyr est aussi un passionné de planche à roulettes. Dans cette série documentaire, il part à la rencontre de planchistes d’un peu partout sur la planète : de Barcelone à Jérusalem en passant par Varsovie et La Havane. Il parcourt les ruelles et artères principales en observant la culture alternative du skate, mais aussi les arts de la rue et l’architecture.

Mardi 19 h

À V

Tout s’embellit avec Julie

Julie Asselin revient pour une 5e saison à la barre de l’émission de décoration. Entourée d’experts en immobilier et en rénovation elle a pour mission d’assurer le meilleur prix possible aux vendeurs des propriétés qu’elle inspecte. Il sera aussi question d’art de recevoir. On prend des notes pour l’avenir !

Mardi 20 h

À Canal D

Éboueurs

Cette série documentaire témoigne du quotidien d’éboueurs. Loin de faire un métier facile ou glamour, les éboueurs sont essentiels à notre quotidien en nous débarrassant de 25 tonnes de déchets chaque jour. Ils doivent travailler dans des conditions extrêmes, avec une météo changeante et un risque de blessure. De nouveaux éboueurs seront de cette deuxième saison.

Mercredi 19 h 30 dès le 13 mai

À Canal vie

Maintenant ou jamais

Chantal Lacroix a vécu récemment une séparation. Dans sa quête pour se reconstruire, elle est allée à la rencontre de femmes qui ont vécu une situation similaire, qui ont osé des changements, et des spécialistes pour l’outiller et l’aider dans sa réflexion.

Mercredi 20 h

À Z Télé

Les génies de la vitesse

Une série documentaire qui s’intéresse à une compétition amicale organisée par un passionné d’autos et de course, Olivier Benloulou. C’est Marie-Lyne Joncas qui s’est vu confier l’animation alors qu’elle part à la rencontre des participants, fous de la vitesse, et à la découverte de leurs bolides.

Lundi 21 h 30 dès le 11 mai

Roast Covid-19

La chaîne Z marque ici une première en présentant une émission en direct. Le concept de Roast Battle animé par Alexandre Barrette était idéal pour s’adapter à l’actualité. Une dizaine d’humoristes en distanciation physique ont accepté de relever le défi : traiter de la COVID-19 de façon divertissante.

Jeudi 16 avril à 21 h

Sur Unis TV

Mix sonore

L’auteure-compositrice-interprète Martha Wainwright se retrouve pour la première fois à l’animation alors qu’elle donne rendez-vous à des artistes francophones comme anglophones d’univers musicaux différents pour unir leurs voix. Ces soirées se déroulent dans un bar intimiste d’Halifax, le Marquee Ballroom. Des duos inédits auxquels ont pris part Émile Proulx-Cloutier, Dumas, Marie-Pierre Arthur, Jill Barber, les sœurs Boulay, Bobby Bazini, Louis-Jean Cormier, Sam Roberts et bien d’autres.

Samedi 20 h dès le 16 mai

Expédition kayak

Amateurs de sensations fortes et de beaux paysages, c’est ici que ça se passe ! Nous accompagnons le groupe de kayakistes de Québec, Québec Connection, sur des rivières inexplorées d’un peu partout au pays. Il semblerait qu’au Canada 70 % des rivières n’ont jamais subi la navigation. C’est le défi que se sont fixé ces aventuriers de l’extrême. Nous aurons accès à leurs préparatifs avant d’affronter des cours d’eau sur la Côte-Nord, dans les Chic-Chocs ou au Nouveau-Brunswick. Il n’y a aucune place à l’erreur. Beaucoup d’émotions au rendez-vous !

Jeudi 21 h

Sur Crave

Cardinal

Quatrième saison de cette série canadienne mettant en vedette Karine Vanasse et Billy Campbell. Nous sommes en plein hiver à Algonquin Bay où tout a commencé pour John Cardinal et Lise Delorme. Une disparition se transforme en vague meurtrière dont les victimes sont retrouvées congelées.