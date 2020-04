À vous de jouer

3 Lemieux a rapidement effacé les craintes à son endroit en récoltant un but et deux passes à son retour au jeu. Il terminera la saison avec un total de 76 points en 46 parties.

L’un des plus beaux retours fut certainement celui de Mario Lemieux. Après une retraite de trois ans et demi en raison de maux de dos chroniques, Lemieux retourne sur la glace le 27 décembre 2000 à l’âge de 35 ans. Dans un gain de 5 à 0 des Penguins face aux Maple Leafs, combien de points a récolté « Le Magnifique » ?

5 Lafleur a marqué son premier but à son cinquième match face aux Canucks de Vancouver. Il terminera la saison avec 18 filets et 45 points en 67 rencontres.

Qui aurait cru que Guy Lafleur sortirait de sa retraite, plus de quatre ans après avoir accroché ses patins ? Alors âgé de 36 ans, « Flower » se joint aux Rangers de New York pour la saison 1988-89. Combien aura-t-il mis de matchs avant de marquer son premier filet ?

1 sur 100 Le chirurgien Frank Jobe évaluait les chances de réussite à 1 contre 100. Après une saison de réhabilitation, John effectuait un retour l’année suivante. Il jouera 14 saisons après l’opération et connaîtra trois campagnes de plus de 20 victoires.

100 « Le Gros Chat » a amassé 100 points produits à son retour au jeu. Il a claqué 28 circuits et a frappé pour une moyenne de ,302. Ce sera sa dernière saison de plus de 20 circuits et 100 points produits.

4000 verges Palmer amassera plus de 4000 verges (4035 pour être exact) pour la première fois de sa carrière après sa terrible blessure. Il participera au match du Pro Bowl cette année-là et sera élu joueur du match.

Lors des séries éliminatoires de 2006, le quart-arrière des Bengals Carson Palmer subit une sérieuse blessure au genou. Le ligament antérieur croisé ainsi que ligament collatéral interne sont déchirés en plus de dommages au cartilage. Sa carrière est sérieusement en péril. Il subit une opération dans l’entre-saison et, par miracle, est en mesure de débuter la saison suivante avec les Bengals. Combien va-t-il amasser de verges par la passe lors de cette campagne ?

Question #6

En 1999, lors d’un match de séries, le demi offensif Garrison Hearst subit une blessure à la jambe. Il se fait opérer, mais une partie de l’os de son talon se détériore complètement. Les médecins tentent de remplacer la partie de l’os endommagé par un os en santé, mais après quelques semaines, le nouvel os se détériore aussi et l’opération est un échec. On utilise donc une partie de l’os et des tissus de son genou pour réparer le talon. Hearst manquera deux saisons complètes à la suite de ces chirurgies et effectuera un retour en 2001 où il amassera plus de 1000 verges au sol. Pour quelle équipe jouait-il ?