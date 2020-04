Blue Jays: le pire jour de la carrière d’une ancienne étoile

L’ancien lanceur des ligues majeures David Wells ne se cache pas pour exprimer son dégoût vis-à-vis son deuxième séjour chez les Blue Jays de Toronto en 1999 et 2000.

Répondant à des partisans sur les réseaux sociaux, vendredi dernier, celui ayant remporté la Série mondiale avec les Jays en 1992 a été sans équivoque lorsqu’un individu l’a questionné sur ce qui fut le pire jour de sa carrière de baseballeur.

«Être échangé à Toronto en 1999», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Wells a déchanté le 18 février 1999, quand les Yankees de New York l’ont expédié dans la Ville Reine en compagnie de Graeme Lloyd et de Homer Bush, en retour de Roger Clemens. La saison précédente, il avait réussi un match parfait et aidé les Bombardiers du Bronx à gagner le premier de trois titres de la Série mondiale consécutifs.

Malgré son désarroi, le gaucher a obtenu du succès à Toronto, récoltant 20 victoires en 2000. Il a pris le chemin des White Sox de Chicago le 14 janvier 2001.