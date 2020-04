CHSLD: des professionnels de la santé lancent un cri du cœur pour les aînés

Alors que les cas de personnes atteintes de la COVID-19 dans les CHSLD ne cessent d’augmenter et après les 31 décès à la résidence Herron de Dorval qui ont soulevé l’indignation, deux professionnels de la santé pointent du doigt le manque de ressources pour prendre soin des aînés.

Les personnes âgées hébergées dans les CHSLD le sont «pour des conditions de santé qui engendrent une grande perte d’autonomie physique ou cognitive, qui ont besoin de soins intimes [...] qui ont des problèmes de santé chroniques avancés, mais aussi aigus [...] à qui on donne aussi de l’affection», rappellent la présidente du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, Dre Doris Clerc, ainsi que la Dre Marie-Jeanne Kergoat, chef du département de gériatrie du CIUSS du Centre-sud-de-l’Île-de-Montréal.

Dans une lettre d’opinion publiée dimanche, elles s’inquiètent de la disparition de ces contacts en raison de la pandémie: «En vérité, pour des soins humains en CHSLD, il faut dire adieu à la distanciation sociale! Qui veut ou peut être soigné à deux mètres de distance?»

«Au-delà des facteurs universellement admis, à notre avis, c’est la nature même des soins prodigués en CHSLD qui est le grand vecteur de cette calamité. Et quand les gens tombent malades, que les besoins de soins de base et les besoins médicaux augmentent en flèche, il n’y a pas de personnel de réserve pour aller prêter main-forte et venir à la rescousse. Ajoutez à cela un virus qui se propage à la vitesse de l’éclair, la peur qui s’installe chez les soignants et le personnel qui ne se présente plus au travail. Car oui, les soignants aussi ont des familles à protéger [...] On peut avancer les notions de valeur morale, la vocation, le sens du devoir et de la responsabilité, mais au même moment se vivent des sentiments d’abandon, de détresse, le déjà vu que personne n’assurera ta relève. Vient un moment pour certains, où cela suffit. Soignant, mais pas soldat, cela heurte, mais qui sommes-nous pour juger?», peut-on également lire.

Les auteures estiment que le manque de personnel, d’infirmières, de préposés et de médecins pour s’occuper des aînés est l’une des raisons qui mènent à une situation «inouïe et inimaginable» dans les CHSLD. Les effets du manque d’effectifs sont d’autant plus criants et visibles sur le réseau avec l’apparition de la COVID-19.

Dans leur lettre, elles rendent hommage aux résidents des CHSLD décédés durant la pandémie, et espèrent que leur décès servira à donner un second souffle au système de santé. «[Les personnes âgées des CHSLD] ont donné leur vie pour que notre système de santé puisse survivre et pour sauver le plus grand nombre de personnes, nos plus jeunes, et notre avenir».