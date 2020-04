Coronavirus: 3 mois qui ébranlèrent le monde

La guerre à la COVID-19 ne fait peut-être que commencer, mais plusieurs prédisent qu’elle va à jamais changer notre monde. Difficile d’anticiper ce que cette crise va léguer aux générations futures. Même si la paix virale est encore lointaine, déjà on peut en esquisser des conséquences géostratégiques..

Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, les grandes puissances comme leurs leaders et leurs cercles dominants n’ont été soumis collectivement à une telle épreuve sous les yeux de l’opinion publique mondiale saturée d’informations par la globalisation des communications instantanées. C’est une course pour voir qui va dépasser le «pic» et «aplatir la courbe des contaminations» le plus rapidement.

La pandémie s'est transformée en une compétition pour le leadership mondial. Qui de la Chine ou des États-Unis dominera le monde post-coronavirus?

Aux États-Unis la gestion erratique de la crise sanitaire actuelle de Donald Trump s’avère aussi catastrophique que celle de George W. Bush des suites de l’attentat du World Trade Centre avec sa décision fatidique d’envahir l’Irak. La présidence de ces deux individus durant les deux grandes crises du début du XXIe siècle marquera sans doute dans l’histoire le début du déclin de l’Empire américain.

La crise pandémique est un test des capacités des États et de leurs appareils gouvernementaux pour déterminer lesquels sont les mieux préparés et les plus aptes à protéger leur population. Les pays sont soumis à deux impératifs contradictoires. Ils doivent à la fois s'unir pour vaincre la COVID-19 et s’isoler pour mieux s’en prémunir.

La pandémie montre les limites de la mondialisation: partout à travers le monde, des investissements majeurs dans la santé seront à l’ordre du jour afin d’acquérir une certaine autosuffisance nationale dans la production de médicaments et qu’équipements sanitaires névralgiques pour répondre à des menaces virales futures.

Quoi qu’il en soit, l’Occident a perdu la guerre du coronavirus. Il suffit, pour s’en convaincre, de voir le chaos quotidien de la conférence de presse de Donald Trump qui tente de rejeter sur d’autres le blâme pour le développement fulgurant de la pandémie aux États-Unis et les tensions engendrées en Europe par la propagation explosive du Coronavirus. Alors que la COVID-19 sème le désarroi en Occident, l’Orient est en train de terrasser le monstre. Le Japon, la Corée, la Chine, Hong Kong, Taïwan, Singapour et même la Chine pourtant à l’origine de la crise avec les tumultes et les erreurs qui ont marqué son éclosion. Pékin s'est adroitement repositionné du coupable au sauveur du monde au grand dam des États-Unis.

Henry Kissinger, le secrétaire d'État de Richard Nixon, auteur de deux livres récents, On China et World Order considérait déjà qu’on assisterait à un éventuel transfert massif de l’influence mondiale des États-Unis et de l’Occident vers la Chine. La crise du coronavirus ne semble pas l’avoir amené à réviser son analyse même s’il estime maintenant que l’avenir parti communiste chinois est compromis à cause de son incompétence à empêcher le développement de la pandémie. Kissinger dit que les dirigeants politiques doivent se préparer à la transition vers un ordre mondial post-coronavirus.

Le Coronavirus va accélérer le déplacement du centre de gravité mondial vers l’Orient. Pas nécessairement vers des dictatures. La Corée du Sud, Singapour et Taïwan, qui se sont montrés les plus aptes à gérer la Pandémie en réagissant rapidement et avec succès à la crise, sont des démocraties.

Ce qui a fait la différence, c’est la confiance des populations dans leurs gouvernements et la compétence ces derniers. Ces trois pays avaient tiré des leçons de l’épidémie précédente du SRAS, (syndrome respiratoire aigu sévère) en 2002-2004.

Si les États asiatiques sortent vainqueurs de la crise, c’est en bonne partie liée à la culture orientale. Les Asiatiques font davantage confiance à l'État et acceptent plus facilement qu'en Occident ses directives coercitives en tant de crises.