COVID-19 dans les eaux usées: «des particules non infectieuses»

Des échantillons recueillis dans une station d’épuration du Massachussetts ont confirmé la présence du coronavirus dans les selles des eaux usées, suggérant qu’il y aurait beaucoup plus de patients non diagnostiqués.

• À lire aussi: Le coronavirus détecté dans les eaux usées

• À lire aussi: COVID-19: le Québec franchit le cap des 300 décès

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

«Il restait des particules virales non infectieuses dans les eaux usées analysées et selon leurs statistiques, il y aurait cinq fois plus de personnes qui seraient porteurs du virus que ce qui est réellement déclaré», affirme le microbiologique Marc Hamilton, en entrevue à LCN.

«Il est important de mentionner que les particules relevées sont non actives et ne permettent pas de contaminer un être humain», poursuit-il.

Ces données permettent de relever qu’il y aurait plus de personnes asymptomatiques ou dont le cas n’a pas été recensé indique M. Hamilton.

Le microbiologiste rappelle que la COVID-19 est un virus très fragile qui ne peut pas vivre dans les eaux ni dans les produits chimiques très longtemps.

Rappelons que la seule manière d’être contaminé par le nouveau coronavirus est par les gouttelettes, soit via la bouche, le nez et les yeux. Pour se protéger, la manière la plus optimale demeure un lavage des mains régulier, réitère le microbiologiste.