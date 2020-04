Décès au CHSLD Herron: la FTQ blâme l’austérité des libéraux

MONTRÉAL | En «colère» et «indignée», la FTQ a dénoncé les 31 décès survenus dans le CHSLD privé Herron, à Dorval, allant jusqu’à tracer un parallèle entre cette situation et l’austérité du gouvernement libéral.

Le premier ministre François Legault a vivement dénoncé, samedi, la gestion de crise au CHSLD Herron, évoquant de «grosses négligences» au sein de l’établissement.

«On va appeler un chat un chat; ça fait des années que nous dénonçons le manque de ressources dans les services publics [...]. Nous avons dit à plusieurs reprises qu'un jour nous allions frapper un mur. Ben on est rendu là et ça m'écœure», s’est indigné le président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Daniel Boyer, par communiqué dimanche.

«Tout ça, c'est aussi le résultat des années d'austérité du gouvernement précédent et du désengagement de l'état à l'égard des personnes âgées», a poursuivi M. Boyer, en faisant référence aux contractions des dépenses publiques effectuées sous le gouvernement libéral de Phlippe Couilard.

La FTQ s’est réjouie de constater que le premier ministre Legault ait promis de «poser des actions» pour redresser la barre en matière de qualité des soins dispensés dans des CHSLD. «Il va falloir plus que des paroles. Il va falloir que les bottines suivent les babines. C'est le moins que l'on puisse faire pour nos aînés, pour la population du Québec», a cependant averti Daniel Boyer,

«J'espère que la classe politique et la population se rendent compte aujourd'hui que c'est grâce aux services publics, aux femmes et aux hommes qui y œuvrent, à notre filet social, que nous allons réussir à sortir de cette crise», a ajouté le président de la FTQ.