Dieu et la COVID-19

Au moment où les chrétiens s’apprêtent à vivre la fête de Pâques en confinement, bien des observateurs et des analystes s’interrogent sur certaines pratiques. Peu importe la dénomination, le partage de la foi et des valeurs intrinsèques impliquent bien souvent des rassemblements.

Lorsque se pointent de graves crises comme les guerres ou, dans le cas présent, une pandémie, se réfugier dans la foi peut être salutaire pour bien des croyants. J’ai grandi dans un milieu plutôt conservateur, un univers familial où on vivait selon les valeurs les plus nobles véhiculées par l’Église.

Si en vieillissant et en poussant plus loin mes études je me suis détourné de la pratique religieuse pour me tourner résolument vers une démarche scientifique, je n’ai jamais senti chez les croyants qui m’entouraient un déni de la science. Être croyant ne signifiait pas s’opposer aux progrès scientifiques.

Un peu partout sur la planète depuis le début de la pandémie, on se demande comment adapter la pratique de la foi et de certains rituels pour éviter les rassemblements et, par la même occasion, la propagation de la COVID-19. Bien souvent, des fidèles préfèrent s’en remettre à la parole d’un leader spirituel plutôt qu’à leurs dirigeants politiques.

Si le gouvernement de François Legault jouit ici d’un bel appui de la population, ce n’est pas forcément le cas ailleurs. On ne peut alors que souhaiter un message éclairé de la part des autorités religieuses. Si on s’en remet à ce qui se passe dans certains états américains, nous devrions nous inquiéter de la préséance de la foi sur la science.

Le site Axios dévoilait quelques statistiques intéressantes la semaine dernière. Si on souligne le rôle important des communautés religieuses qui viennent en aide aux démunis et qui réconfortent les fidèles, on pointe parfois en direction de ces mêmes communautés pour expliquer l’éclosion ou la transmission du virus dans certaines régions.

En Chine, en Corée du Sud, en Iran, en Malaisie, en Inde ou en Israël, on associe la propagation de la COVID-19 à des cérémonies religieuses, des rassemblements ou des pèlerinages. On ne pointe aucune religion, on relate simplement les faits.

Nous célébrons Pâques aujourd’hui et ce sera bientôt le moment du pèlerinage à la Mecque. Presque partout, on entend des messages rassurants de dirigeants religieux qui encouragent les gens à la distanciation sociale et au confinement. Le pape François sera très isolé pour la messe de Pâques à St-Pierre et l’Arabie saoudite a fermé des mosquées à Médine et à la Mecque. On réfléchit à la possibilité d’annuler le pèlerinage.

Pourtant, malgré les appels à la prudence, toutes les communautés religieuses ne respecteront pas les conseils et les mesures des responsables de la santé publique et on ne peut que s’en désoler. Trop souvent le prix à payer sera important et il ne se limitera pas aux seuls récalcitrants.

L’exemple le plus près de nous est celui des États-Unis. Le Dakota du Sud et l’Iowa sont allés jusqu’à encourager aujourd’hui une journée de prière collective! Le phénomène religieux est ici associé au respect des libertés individuelles. On laisse la décision finale à chaque fidèle. Effets pervers de cette position idéologique? On fait la promotion du regroupement plus que celle des risques de propagation ou des avis de la santé publique.

Je suis fasciné depuis longtemps par la ferveur religieuse de nos voisins du Sud. Leurs croyances sont multiples, tout comme leurs pratiques et leur relation à l’autorité religieuse. Même si on note une légère baisse du nombre de croyants depuis quelques années, enseigner l’histoire américaine sans parler du facteur religieux est impossible.

Pour le meilleur, entraide et réconfort, ou pour le pire, mépris des autorités politiques ou scientifiques, le mélange de foi et de liberté individuelle domine de grands pans de la société américaine, principalement au sud et au centre du pays.

Si je soulève parfois les négociations difficiles entre l’administration Trump et les gouverneurs de plusieurs États qui empêchent la mise sur pied d’une politique nationale de la lutte à la COVID-19, il ne faudrait pas sous-estimer la résistance de plusieurs individus à toutes formes d’interventions de l’État, tout particulièrement chez certains croyants pour qui Dieu est le seul à décider de leur destin.