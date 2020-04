États-Unis: il tente de vendre 125 millions de masques inexistants

Un homme originaire de l’État de Géorgie, aux États-Unis, a été accusé de fraude pour avoir tenté de vendre 125 millions de masques de protection qui n’existaient pas au gouvernement américain, vendredi.

Résident d’Atlanta, Christopher Parris s’est fait passer pour un grand fournisseur d’équipement médical pour faire passer une commande de plus de 750 millions $ auprès du Département des Anciens Combattants.

Selon le Département de la Justice américaine, les Anciens Combattants auraient reçu, à la fin du mois de mars, une offre provenant d’une compagnie de la Louisiane qui aurait identifié M. Parris et son entreprise, Encore Health Group, comme l’un de ses fournisseurs.

M. Parris aurait prétendu s’approvisionner chez 3M, l’un des principaux fabricants de masques N95 des États-Unis, et avoir la possibilité de fournir les quantités demandées en une ou deux semaines.

Or, la compagnie 3M, basée au Minnesota, a démenti avoir fait affaire avec Encore Health Group. De plus, M. Parris aurait mentionné que les masques auraient été manufacturés dans des usines de la Californie et de l’Illinois. Des faits qui ont été facilement contredits par un avocat qui a pu établir que ce type d’équipement n’était pas produit à ces endroits.

M. Parris, qui a effectué plusieurs fausses déclarations sachant qu’il ne pourrait pas remplir la commande, fait désormais face à une accusation de fraude électronique. L’homme de 39 ans risque une peine de prison de 20 ans et une amende de 250 000 $ US (environ 350 000 $ CAN).

M. Parris n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il a déjà été accusé de fraude en janvier dernier pour une histoire semblable.