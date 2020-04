Hécatombe dans les CHSLD: les résidences privées pour ainés répliquent à Legault

Critiqués par le gouvernement Legault pour leur gestion de la crise du coronavirus, les centres d’hébergement privés ont répliqué, dimanche, en dénonçant leur sous-financement.

Samedi, le premier ministre François Legault a jugé durement le travail des centres privés après qu’il eut été révélé que 31 décès sont survenus au CHSLD Herron, à Dorval.

«C’est épouvantable ce qui est arrivé à la résidence Herron. [...] Ce n’est pas acceptable, la façon dont on traite les aînés au Québec», a critiqué le premier ministre, tandis qu’une enquête a été ouverte sur la gestion de la crise dans ce centre appartenant à Katasa Groupe Développement.

«Ça fait des années que les RI sont maintenues dans un état de survie perpétuel en raison d'un sous-financement aberrant», a répliqué la directrice générale de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ), Johanne Pratte, dimanche.

Celle-ci accuse le gouvernement Legault de n’avoir rien fait depuis son arrivée au pouvoir, il y a un an et demi, pour améliorer le financement des ressources intermédiaires (RI) – des centres de soin privés hébergeant des ainés et des personnes vulnérables entièrement financés par Québec.

La question du financement des RI n’est pas nouvelle. L’ARIHQ avait déjà croisé le fer avec le gouvernement libéral en 2017 pour réclamer un meilleur financement.

«Le seul facteur en cause pour expliquer l'abandon des personnes âgées depuis des années, c'est le sous-financement du réseau. C'est donc à lui-même que le gouvernement devrait imposer des "standards" plus stricts: il est le seul responsable de ce sous-financement», a dénoncé l’ARIHQ.

L’organisation a ajouté qu’elle compte collaborer avec le gouvernement pour résoudre la crise causée par la pandémie. «Les réparations devront être majeures pour effacer les effets du sous-financement et les impacts de la COVID-19 sur le réseau», a toutefois averti l’ARIHQ.

Les préposés qui travaillent dans le réseau des RI gagnent environ 13 à 14 $ de l’heure, un montant bien moindre que pour un travail similaire dans le réseau public.

Un sondage réalisé par l’ARIHQ – qui regroupe environ un millier de ressources privées hébergeant environ 16 000 personnes – a montré qu’environ 30 % des RI manque d’équipement de protection pour ses employés.

Québec avait annoncé 133 millions $ pour aider les ressources privées à faire face à la pandémie de COVID-19, dont 20 millions $ pour la quarantaine de CHSLD privés que compte le Québec. Or, l’aide promise se faisait toujours attendre, samedi.