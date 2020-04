Le propriétaire des Mavericks pense encore à la présidence américaine

Pendant que la pandémie de coronavirus continue de faire des ravages aux États-Unis, le propriétaire des Mavericks de Dallas, Mark Cuban, a déclaré dimanche garder la porte ouverte à une éventuelle candidature indépendante aux prochaines élections présidentielles américaines prévues le 3 novembre.

L’homme d’affaires continue de suivre avec grand intérêt les péripéties du président Donald Trump et des décisions des administrateurs en poste. D’ailleurs, il avait critiqué publiquement deux sénateurs – le démocrate Chuck Schumer et le républicain John Cornyn – pour leur gestion de la lutte à la COVID-19.

Même s’il admet que sa présence dans la bataille pour le siège présidentiel paraît plus ou moins probable, il n’écarte pas totalement l’idée.

«Ce sont des circonstances uniques. On ne sait jamais. Je n’aurais jamais considéré ce scénario il y a un mois, mais les choses changent rapidement et de façon dramatique, a-t-il affirmé au réseau FOX News. Je ne dis pas non, mais ce n’est pas un objectif que j’essaie activement d’atteindre. Je laisse simplement le tout ouvert.»

En novembre dernier, Cuban évoquait la possibilité d’entrer dans la course, mais sa famille avait fermé la porte à cet effet par la suite. Néanmoins, le principal intéressé ne semble pas vouloir renoncer, surtout à cause de l’actuelle pandémie.

«Aujourd’hui, je dirais probablement non, ça n’arrivera pas. Mais encore là, beaucoup peut changer, a-t-il insisté. Vous ne savez jamais. Ce n’est pas un truc que nous avons vu auparavant. Il s’agit d’un ensemble inédit de circonstances et je ne dirai pas non. Que va-t-il survenir d’ici novembre?»

Retour de la NBA

Pour ce qui est d’une reprise des activités de la NBA, en arrêt depuis le 11 mars, Cuban préfère ne pas se mouiller.

«Allons-nous voir une fin de saison? Je ne veux pas faire de prédictions loufoques, mais j’espère que oui. Par contre, je ne crois pas que nous allons jouer devant les partisans. Je pense qu’au départ, on évoluera devant les caméras de télévision en présence des joueurs et du personnel essentiel. J’estime que le tout serait très bien, car nous avons besoin d’objets de réjouissance et d’encouragement.»

«Il nous faut des équipes à soutenir. On veut vivre une expérience mutuelle et tous supporter nos formations préférées. Ce serait un gigantesque pas en avant et je pense que la NBA reconnaît ses responsabilités à cet égard. Nous allons procéder dès que nous saurons qu’il est sécuritaire d’agir en ce sens, parce qu’on ne veut pas mettre en péril la vie de nos joueurs et de nos employés.»