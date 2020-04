«Your Song», le succès qui a lancé Elton John

Reginald Kenneth Dwight avait 23 ans lorsqu’il a lancé son deuxième album intitulé Elton John. Face B du simple Take Me to the Pilot, la chanson Your Song n’était pas destinée à devenir un succès. Ce titre a toutefois propulsé cet opus dans les palmarès.

Lancé le 10 avril 1970, l’album Elton John vient d’avoir 50 ans.

Ce disque éponyme n’est pas la première collection de chansons de l’auteur, compositeur et interprète britannique. Il avait lancé 10 mois plus tôt, le disque Empty Sky au Royaume-Uni. Un album qui s’est retrouvé sur les tablettes des disquaires américains, cinq années plus tard, à la suite du succès de ce deuxième opus.

Composé avec son fidèle collaborateur Bernie Taupin, Your Song se retrouvait sur la face B de la chanson Take Me to The Pilot.

Ce simple, deuxième de cet album, après Border Song, a été lancé le 26 octobre 1970. Les «DJs» des stations de radio de l’époque ont toutefois accroché sur la face B de ce 45-tours. Ils se sont mis à faire tourner Your Song et la pièce s’est mise à grimper dans les palmarès.

Elle a atteint la 7e position au Royaume-Uni et la 8e du Billboard 100 aux États-Unis. Elle a monté en 3e place au Canada.

Maquettes de qualité

Anecdote intéressante, cette chanson est apparue pour la première fois sur un album, dix jours, avant le lancement du deuxième disque d’Elton John.

Le chanteur et pianiste britannique avait permis à la formation américaine Three Dog Night d’enregistrer cette pièce qui s’est retrouvée sur leur album It An’it Easy, lancé le 31 mars 1970.

Elton avait fait la première partie de concerts de cette formation américaine et il leur avait donné la permission d’enregistrer cette chanson.

Dans une entrevue dans le magazine spécialisé Mix, Gus Dudgeon, qui a réalisé l’album Elton John, a raconté que cet album n’avait pas été lancé pour promouvoir la carrière de l’auteur, compositeur et interprète.

Il s’agissait d’une collection de maquettes de qualité qui avait pour objectif principal d’attirer des artistes intéressés à acquérir des chansons écrites par le duo John-Taupin.

Sur la table de cuisine

Bernie Taupin raconte avoir écrit Your Song, qui parle des sentiments amoureux, sur la table de cuisine dans l’appartement de la mère d’Elton John, à Northwood Hills, une banlieue de Londres.

«C’était au petit déjeuner quelque part en 1969. J’ai écrit ça très simplement dans un petit calepin», a-t-il indiqué sur son site internet.

Elton s’est ensuite dirigé vers le salon avec les paroles et il s’est installé au piano.

«C’était de belles paroles et je ne voulais pas les massacrer. J’étais inspiré et j’ai composé la pièce très rapidement. J’ai demandé à Bernie de venir écouter et on a tout de suite constaté que nous étions sur la bonne voie», a raconté le pianiste-chanteur sur le site discovermusic. Sur les dix chansons de cet album, qui totalise 39 minutes, Your Song est celle qui a traversé l’épreuve du temps. C’est la pièce de son répertoire qu’il a le plus souvent interprétée en spectacle. Le simple oublié Take Me to the Pilot fait aussi toujours partie de ces concerts.Your Song a aussi été reprise par plusieurs artistes, dont Lady Gaga, Al Jarreau, Roy Orbison et Petula Clark. Michel Delpech en a fait une version française intitulée C’est ta chanson. L’opus Elton John s’est retrouvé en nomination aux Grammy Awards, en 1971, dans la catégorie album de l’année, mais c’est le disque Bridge Over Troubled Water de Simon and Garfunkel qui a remporté la statuette.