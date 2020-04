L’identité judiciaire déployée au CHSLD Herron

C’est une véritable histoire d’horreur qui s’est déroulée au cours des dernières semaines au CHSLD privé Herron de Dorval. Et quelques heures après qu’une enquête criminelle a été ouverte par le Service de police de la Ville de Montréal, la section de l’identité judiciaire est sur place depuis ce matin.

Dès 6h, l’équipe spécialisée en scènes de crime a investi le centre d’hébergement où depuis le 13 mars, 31 résidents sont décédés. Parmi ces morts, cinq cas de COVID-19 ont été rapportés jusqu’à maintenant. D'autres tests sont attente de résultats.

Les techniciens de l’identité judiciaire y prennent des photos et feraient des prélèvements divers dans les chambres des défunts et les pièces communes.

Les problèmes dureraient depuis longtemps dans les résidences pour aînés de l’homme d’affaires Samir Chowieri, président du groupe Katasa, qui possède le CHSLD Herron.

Depuis quelques années, l’entreprise gérée par M. Chowieri et ses trois filles voit sa réputation être entachée, rapporte Le Journal de Montréal.

Plusieurs plaintes, concernant tant la qualité des soins que le milieu de vie, ont mené le Protecteur du citoyen à mener une enquête au CHSLD Herron, en 2017. Une autre évaluation a été faite en 2019, et le gouvernement n’a pas sonné l’alarme non plus.