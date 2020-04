«L’appel du huard» de Lily Gaudreault: grande quête des origines

Rédactrice et conseillère en communications, Lily Gaudreault s’est lancée dans une quête des origines pour son premier roman­­­, L’appel du huard. Son héroïne, Janie, une avocate qui pratique le droit criminel à Montréal, abandonne tout et fait route vers le Nord-du-Québec pour découvrir qui est vraiment son père, Léo, un homme qui la fascine, provoquant à la fois sa pensée et sa révolte.

Janie, une femme de 40 ans à fleur de peau, est bien consciente que tout reste imprégné en elle : les liens familiaux, les souvenirs, les pensées, l’imaginaire. Son père Léo, un homme taciturne, souvent absent, a joué un grand rôle dans sa vie, de même que son frère jumeau, avec qui elle communique difficilement.

Un jour, Janie reçoit un message étonnant de la part d’une inconnue qui se dit l’amie de son père. Cette femme dresse un portrait mystérieux de Léo qui va ébranler Janie dans toutes ses certitudes. Motivée par une intense quête, Janie se lance sur la route, prête à découvrir la vérité.

Lily Gaudreault, en écrivant son roman, se questionnait sur les influences qu’on peut avoir dans notre vie, notamment la famille, et l’environnement dans lequel on vit. «Ce n’est pas anodin d’avoir écrit quelque chose sur l’environnement. C’est une cause qui me tient à cœur. Je vais dans un lieu magnifique et j’ai senti aussi cette influence sur moi. Ça m’a donné de la liberté, et la liberté d’écrire sans filet, sans cadre», explique-t-elle, en entrevue.

Elle s’est donné la liberté de prendre des choses qui ont existé, et qui existent encore, et de les transformer à sa façon. «J’ai fabriqué des langues, fabriqué des lieux. Il y a plusieurs paysages, plusieurs milieux. Je suis allée en Ontario, dans le Nord-du-Québec.»

Photo courtoisie

Premières Nations

Il est question des Premières Nations dans son roman, et ce n’est pas lié à sa propre famille ni à ses racines. «Les questions sociales me préoccupent, comme la justice, les injustices. Les inégalités sociales, je trouve ça préoccupant, et c’est ce qui m’a fait intégrer cette dimension dans mon roman.»

«J’avais l’impression de faire un rapprochement : quelle que soit la nation à laquelle on appartient, quelles que soient les classes sociales, on reçoit les mêmes influences et on a une liberté à acquérir. Ce n’est pas un traité sociologique ni un reportage : il faut le voir comme de la fiction.»

Janie, son héroïne, cherche des réponses à ses questions profondes. «La quête identitaire, la quête de vérité est au cœur de ce roman. Janie est une personne à fleur de peau, qui vit avec ses émotions, qui ne les renie pas. Elle en est consciente. Elle réfléchit sur ce qu’elle est. Elle se connaît, s’accepte un peu, mais s’aperçoit qu’il y a un bout qu’elle ne connaît pas. C’est pour ça qu’elle décide de connaître ses origines, mais surtout les origines de ses comportements et de ses émotions.»

► Lily Gaudreault est rédactrice et conseillère en communications.

► Elle est membre fondatrice de Culture Montréal, un organisme voué à l’accessibilité des arts et de la culture.

► Elle écrit présentement son deuxième roman.

► Elle habite à Bromont.