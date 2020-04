Terry Fox (photos) commence son Marathon de l’Espoir à St-Jean, Terre-Neuve, le 12 avril 1980 en mouillant son pied artificiel dans l'océan Atlantique.

Photos courtoisie

Au début, on porte très peu d’attention à ce jeune homme qui court avec une seule jambe, mais peu à peu, l’enthousiasme grandit et l’argent commence à s’accumuler. Terry Fox traverse les provinces atlantiques du Canada, le Québec et l’Ontario à raison de 42 kilomètres par jour. Toutefois, le 1er septembre, après 143 jours et 5 373 kilomètres de course, il doit cesser de courir juste avant Thunder Bay, en Ontario, car le cancer est réapparu dans ses poumons. Terry Fox est décède le 28 juin 1981 à l’âge de 22 ans.

Anniversaires

Photo courtoisie

Mario Côté (photo), gestionnaire d’évènements de Québec, 69 ans... Claire Danes, actrice et productrice américaine qui depuis 2011 incarne Carrie Mathison dans la série d'espionnage Homeland, 41 ans... Ryan Nugent-Hopkins, joueur de centre des Oilers d’Edmonton (LNH) 27 ans... Guy Berryman, musicien britannique, bassiste du groupe Coldplay, 42 ans... Alain Zouvi, comédien québécois (Destinés à TVA), 61 ans... Andy Garcia, acteur né à Cuba, 64 ans... David Letterman, ex-animateur américain de télé, 73 ans... Donald Pilon, comédien et acteur québécois, 79 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 12 avril 2019. André Bureau (photo), 83 ans, président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC) de 1983 à 1989... 2018. Irwin Gage, 78 ans, pianiste et accompagnateur américain... 2017. Charlie Murphy, 57 ans, acteur, humoriste et écrivain américain et frère de l’acteur Eddie Murphy... 2016. Jon Rechner, 44 ans, lutteur américain (ECW et WWE) mieux connu sous le nom de Balls Mahoney... 2013. Michael France, 51 ans, scénariste américain (Les Quatre Fantastiques,)... 2010. Michel Chartrand, 93 ans, syndicaliste québécois... 2010. Clément Moisan, 76 ans, chercheur reconnu internationalement, professeur émérite de l’Université Laval... 2003. Camil DesRoches, 88 ans, personnage de l’organisation du Canadien pendant 55 ans... 1989. Sugar Ray Robinson, 68 ans, l’un des plus grands boxeurs de l’histoire.