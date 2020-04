NFL: LeSean McCoy veut continuer

Malgré une baisse marquée de sa production au cours des deux dernières saisons, le porteur de ballon LeSean McCoy ne pense pas à la retraite.

Actuellement joueur autonome, l’athlète de 31 ans croit d’ailleurs qu’il peut disputer au moins deux autres campagnes dans la NFL avant de se retirer. Il a d’ailleurs parlé de sa situation avec Frank Gore, qui est le porteur de ballon le plus âgé du circuit à 36 ans.

«Je veux vraiment disputer deux saisons de plus, a dit McCoy à la chaîne SiriusXM NFL, vendredi. J’ai parlé à Frank à propos de tout ça. Il me dit toujours: "Ne mets jamais de limite à ta carrière. Si tu te sens bien, vas-y pour une autre année. Si tu ne te sens pas bien, laisse ton corps parler pour toi."»

«Mon corps va bien, alors je vais laisser mon corps parler pour décider quand j’en aurai fini.»

Attendre le bon moment

McCoy a disputé la dernière campagne avec les Chiefs de Kansas City, parcourant 465 verges en 101 courses. Il a traversé la ligne des buts quatre fois, ajoutant un touché par la voie des airs. Il a par ailleurs remporté le Super Bowl aux côtés de Laurent Duvernay-Tardif.

Il ne sera toutefois pas de retour avec les Chiefs et il affirme qu’il attend maintenant le bon moment pour rejoindre les rangs d’une autre formation.

«C’est délicat présentement puisqu’on ne peut pas faire de visites. Il n’y a pas vraiment d’activités avec les équipes comme c’est habituellement le cas. Tout ce que je peux contrôler, c’est faire le bon choix et me joindre à une unité offensive qui me sied.»

«Je veux aller avec une équipe gagnante qui a toutes les bonnes pièces et qui m'attend. Qui attend le vétéran porteur de ballon pour aider dans le vestiaire et qui ajoute une étincelle. Je devrais signer avec l’une de ces équipes un peu avant ou après le repêchage.»

Le repêchage est prévu du 23 au 25 avril et devrait être tenu en ligne.