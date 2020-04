Qui sera l’entraîneur du FC Cincinnati?

Pris au dépourvu par une plainte pour des commentaires racistes ayant contraint son entraîneur-chef Ron Jans à remettre sa démission en février, le FC Cincinnati aurait en tête le nom de deux candidats pour combler le poste vacant.

Selon le site The Athletic, Dominic Kinnear et Japp Stam seraient dans la mire de l’organisation de l’Ohio. Le premier des deux hommes est actuellement instructeur-adjoint chez le Galaxy de Los Angeles et a auparavant dirigé le Dynamo de Houston ainsi que les Earthquakes de San Jose.

Quant au second, il a été à la barre du Feyenoord de Rotterdam, dans la ligue néerlandaise, avant de quitter ses fonctions en octobre. Il a aussi agi comme entraîneur-chef des équipes de Reading et du PEC Zwolle; avec ce dernier club, il a côtoyé Gerard Nijkamp, le directeur général du FC Cincinnati qui a travaillé pendant plus de 10 ans à Zwolle.

«La quête d’un nouvel instructeur fait partie des défis que nous affrontons, a mentionné Nijkamp, mercredi, par le biais de propos diffusés sur le site de la Major League Soccer. Si nous ne savons pas quand reprendra la saison de la ligue, on sait qu’il y aura un impact quant au moment où nous assignerons notre instructeur. Évidemment, si nous en avions trouvé un, il aurait pu prendre du temps pour partager ses idées avec les membres du personnel et interagir avec les joueurs.»

«Cependant, nous devons garder en tête d’assumer nos responsabilités vis-à-vis les gens de l’organisation. Dans ce cas, le moment précis de l’embauche sera crucial.»

L’ancien pilote de l’Académie de l’Impact de Montréal Yoann Damet a pris le relais sur une base intérimaire en début de campagne, comme il l’avait fait l’an passé après le congédiement d’Alan Koch en mai 2018. Cincinnati avait échappé ses deux parties avant l’interruption du calendrier régulier.