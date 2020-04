Souvenirs de la LNH: quelques séries marquantes au premier tour

Les amateurs de hockey poursuivent leur deuil en ce printemps marqué par la pandémie de coronavirus. Les activités de la Ligue nationale (LNH) étant interrompues depuis le 12 mars, ils se voient privés de séries de la coupe Stanley et doivent replonger dans leurs souvenirs ou vieux enregistrements pour revivre l’intensité des éliminatoires.

Ces jours-ci, le public féru de sport serait normalement en train de regarder les nombreux matchs des séries offerts par la chaîne TVA Sports quotidiennement; cependant, cette époque ne baigne pas dans la normalité d’autrefois et l’heure est actuellement à la diffusion de rencontres datant de plusieurs années.

Question de garder les partisans dans la nostalgie, voici une présentation de quelques confrontations de premier tour ayant marqué les cinq dernières années.

Montréal c. Ottawa, 2015

Voici le dernier duel éliminatoire remporté par le Canadien de Montréal, qui a participé aux parties d’après-saison une seule fois depuis. En 2015, le Tricolore a pris sa revanche sur les Sénateurs d’Ottawa, ses tombeurs de 2013. La troupe de Michel Therrien avait profité des largesses du gardien Andrew Hammond pour gagner les deux premiers matchs au Centre Bell et a pris une avance de 3 à 0 avec un gain en prolongation dans la troisième rencontre.

La suite a été plus compliquée, les «Sens» poussant la série à six matchs. Cependant, Carey Price a fermé la porte pour permettre aux siens de signer une victoire de 2 à 0 dans le choc décisif tenu dans la capitale fédérale.

St. Louis c. Chicago, 2016

La défense du titre de la coupe Stanley fut brève et amère pour les Blackhawks de Chicago en 2016. Les hommes de Joel Quenneville avaient toutefois une opposition digne de ce nom, les Blues ayant conclu la campagne avec 107 points, quatre de plus que Chicago.

Aussi, six des sept confrontations se sont terminées par un écart d’un seul but. Après avoir inscrit cinq buts d’affilée pour éviter l’élimination dans le sixième rendez-vous, les Hawks croyaient avoir leurs opposants dans les câbles. Lors du septième et décisif choc présenté à St. Louis, les visiteurs ont comblé un retard de 2 à 0 grâce à Marian Hossa et Andrew Shaw, mais ils ont vu Troy Brouwer les hanter en troisième période. Les Blues ont gagné 3 à 2 et atteint la deuxième ronde pour la première fois depuis 2012.

Rangers NY c. Montréal, 2017

La dernière présence du Canadien en séries n’a pas été à la hauteur des aspirations de ses joueurs qui avaient fini au sommet de la section Atlantique. Néanmoins, ils ont hérité d’adversaires pour le moins tenaces. Pour une des rares fois, le vétéran Henrik Lundqvist semblait à l’aise devant les frappes de la Sainte-Flanelle, lui qui a connu sa large part de problèmes face à la formation montréalaise durant sa carrière.

Malgré les beaux efforts d’Alexander Radulov, artisan principal d’un gain en prolongation dans le match 2 et auteur d’un but dans la rencontre suivante, les Rangers sont revenus en force. Trois triomphes de suite ont signifié le glas de la bande de Claude Julien.

Ottawa c. Boston, 2017

Cette série était la première opposant Boston à Ottawa depuis 1927, lorsque l’ancienne mouture des Sénateurs existait encore. Tous les duels se sont soldés par un écart d’un but et le temps supplémentaire a été requis à quatre occasions. Il a fallu un filet de Clarke MacArthur dans le match 6 pour mener les représentants de la capitale fédérale vers la ronde suivante.

Sous le règne de l’instructeur-chef Guy Boucher, les «Sens» ont constitué une grande surprise en séries 2017, poussant les Penguins de Pittsburgh dans leurs derniers retranchements en finale de l’Association de l’Est.

Boston c. Toronto, 2018 et 2019

Au nombre des mésaventures de leur équipe préférée que les partisans des Maple Leafs souhaitent oublier, il y a les matchs 7 des séries 2018 et 2019 face aux Bruins de Boston. Dans les deux cas, le défenseur Jake Gardiner a mérité le bonnet d’âne aux yeux de plusieurs amateurs de la formation ontarienne.

En 2018, une explosion de quatre buts en troisième période a permis aux Oursons de revenir de l’arrière et de l’emporter 7 à 4 lors du duel décisif. Un an plus tard, ils n’ont pas eu à trimer aussi durement, en vertu d’une victoire sans équivoque de 5 à 1.

Pour l’ensemble de ces deux rencontres 7, Gardiner a terminé avec un différentiel de -8 et un aller-simple vers les Hurricanes de la Caroline, qui lui ont accordé un contrat pendant la dernière saison morte.

San Jose c. Vegas, 2019

Les séries 2019 ont été marquées par les décisions discutables des arbitres au moment le moins opportun. Les Golden Knights de Vegas sont bien placés pour en parler, eux qui croyaient avoir les Sharks de San Jose bien au fond de leur filet.

Avec une priorité de 3 à 1 au troisième tiers de la septième partie, Cody Eakin a écopé d’une punition majeure pour un double-échec en apparence banal, ce qui a ouvert la porte à une spectaculaire remontée des Requins; ceux-ci ont finalement éliminé les Knights avec un gain de 5 à 4 en prolongation.

Columbus c. Tampa Bay, 2019

Largement favori par les experts avec ses 128 points en saison régulière, le Lightning de Tampa Bay a été foudroyé par le club de son ancien pilote John Tortorella, les Blue Jackets de Columbus. Ceux-ci tiraient de l’arrière 3 à 0 lors du premier match, mais une poussée de quatre filets leur a permis de se sauver avec un gain de 4 à 3.

La formation de l’Ohio n’a plus jamais regardé en arrière, enfilant 15 buts au cours des trois parties suivantes, pour compléter un des balayages les plus renversants de l’histoire de la LNH.