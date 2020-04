Thank you Aaron!

Le journaliste Aaron Derfel du Montreal Gazette mérite une grande tape dans l’dos!

Les deux solitudes

On le sait, et je le constate chaque jour étant donné que mon travail consiste à la fois de m’enquérir sur la politique québécoise ET canadienne, il y a quelque chose comme un mur de Chine qui sépare les deux solitudes dans ce pays.

Au Québec aussi.

Faut pas se leurrer, les médias anglophones et francophones existent en vase clos au Québec. Un à côté de l’autre. Et se touchent rarement.

Mais, vu du Québec, ça commence à changer. Et c’est tant mieux. Des journalistes/chroniqueurs comme Tito Curtis, Stéphane Giroux ou Toula Drimonis (et il y en a d’autres!) aident beaucoup à décloisonner cette impasse, somme toute, linguistique.

À l’heure où nous nous indignons, collectivement, et avec raison, de ce qui se passe au CHSLD Herron de Dorval, il est important de souligner le travail journalistique essentiel d’un autre du Montreal Gazette, Aaron Derfel, journaliste spécialisé dans les questions de santé.

Celui par qui la situation du Herron fut connue

Le journaliste Aaron Derfel fut l’un des premiers à publier sur cette histoire, il y a quatre jours déjà. Un texte qui donnait froid dans le dos. On connaît désormais les détails et ce coin de voile, levé par ce journaliste, a permis de découvrir l’ampleur de l’horreur.

Sur son compte Twitter, un essentiel à suivre en ce moment de pandémie tant les analyses et infos y sont pertinentes, Derfel explique comment cette histoire lui fut partagée. Et promets aussi de continuer à faire des suivis.

Car des langues se délient, des intervenants qui hésitaient à parler acceptent aujourd’hui de dénoncer l’indicible. Parfois « au péril de leur carrière » rappelle le journaliste. Car oui, dans le système de santé, le « devoir de loyauté » prend des allures d’omerta. Plusieurs refusent de dénoncer. Par peur de représailles, essentiellement.

Dans une enfilade de micromessages publiés sur son compte au cours des dernières heures, ce journaliste spécialiste des questions de santé ajoute quelques mises en garde pertinentes. Notamment en ce qui a trait au nombre de décès que l’on peut lié à la pandémie, au Covid-19.

Car dans le cas des morts de la résidence Herron, Derfel rappelle que « des autopsies peuvent être effectuées pour déterminer si l'une de ces 26 personnes [des 31 décès de cette résidence, 5 ont été associés avec certitude au coronavirus] souffrait du coronavirus. Mais cela est peu probable, car certaines des victimes ont probablement déjà été enterrées, ou peut-être incinérées. En ce sens, nous ne connaîtrons peut-être jamais vraiment le nombre exact de morts de COVID-19 au CHSLD Herron. »

Dénoncer l’omerta qui existe dans le système de santé

Mais surtout, Derfel ajoute ceci, ce qui devrait nous faire réfléchir beaucoup à ce qui se passe non seulement dans les CHSLD, mais dans le système de santé :

9) Some of you reading this may have wanted to know more about the Herron #COVID tragedy. Trust me, I'm working this story hard, and I appreciate all the tips I’ve received. Most important, I'd like to thank all my sources who have risked their careers and more speaking to me. — Aaron Derfel (@Aaron_Derfel) April 12, 2020

« Certains d'entre vous qui lisez cette enfilade de messages auraient peut-être voulu en savoir plus sur la tragédie du CHSLD Herron. Croyez-moi, je travaille ardemment sur cette histoire et j'apprécie tous les messages que j'ai reçus. Aussi, ce qui importe encore plus, c’est que je tiens à remercier toutes mes sources qui ont risqué leur carrière, et peut être même davantage, en osant me refiler des informations, en me contactant.

C'est un triste constat sur notre société que cette omerta qui prévaut toujours dans le système de santé du Québec, triste constat que des patients et des professionnels de la santé qui craignent, trop souvent, de dénoncer les abus, comme ils l'ont fait en me parlant de ce qui se passait au CHSLD Herron. Peut-être que cela changera un jour, maintenant, mais j'en doute. »

Oui, cet omerta, et ceux qui l’ont encouragée dans le système de santé ont quelque chose à voir dans tout ce bourbier.

