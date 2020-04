Tiger Woods et le pouvoir de la mémoire musculaire

Ennuyé par ses problèmes récurrents au dos plus tôt cette année, Tiger Woods a indiqué dimanche qu’il aurait été prêt à défendre son titre au Tournoi des Maîtres, qui devait avoir lieu cette fin de semaine avant qu’il ne soit reporté en raison de la pandémie de COVID-19.

N’ayant pris part à aucun tournoi depuis l’Invitation Genesis, où il a pris le 68e rang avec une fiche de 295 (+11), le 16 février dernier, Woods a toutefois recommencé à frapper des balles, estimant être en pleine forme, lors d’une entrevue avec le réseau Golf Channel.

«Je m'entraînais et je me préparais inconsciemment; je ne savais pas que je me préparais, je voulais juste sortir et m'amuser, frapper quelques balles et sortir de la maison», a prétendu Woods.

«C’est incroyable. Je fais tout ça depuis si longtemps que les choses se mettaient en place et j’étais en train d’atteindre le sommet de ma forme. J'essaie d’atteindre ce sommet quatre fois par année et je sais que le tournoi a été reporté, mais pour une raison ou une autre, j’étais quand même en train d’atteindre ce pic. C’était amusant. Ça montre [l’efficacité] de la mémoire musculaire.»

Le Tournoi des Maîtres a été reporté du 12 au 15 novembre et risque d’être disputé sans la présence des partisans.