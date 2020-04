Tyler Toffoli n’a pas pensé à son avenir

Même s’il dit avoir apprécié son séjour à Vancouver jusqu’ici, Tyler Toffoli a indiqué qu’il était trop tôt pour s’engager à long terme avec les Canucks.

Obtenu des Kings de Los Angeles le 17 février en retour de Tim Schaller, Tyler Madden et deux choix au repêchage, Toffoli s’est rapidement intégré à sa nouvelle équipe. Il a d’ailleurs inscrit six buts et totalisé 10 points en autant de rencontres en Colombie-Britannique.

Il doit toutefois devenir joueur autonome le 1er juillet ou lorsque la Ligue nationale de hockey (LNH) ouvrira le marché. Mais pour l’instant, il assure ne pas avoir pensé à son avenir.

«J’ai eu beaucoup de plaisir, a-t-il commencé par dire à propos de son passage chez les Canucks, selon le réseau Sportsnet. Les gars m’ont bien traité, les partisans étaient incroyables, l’équipe d’entraîneurs... tout le monde a été fantastique. Quand le temps viendra de penser à la suite – et honnêtement, je n’ai pas vraiment réfléchi à tout ça – je garderai tout ça en tête.»

«Personnellement, arriver à Vancouver en étant échangé pour la première fois, c’était excitant. Nous avions une très bonne équipe. Je me suis joint à un bon groupe dès le départ. Il y a beaucoup de talent et tout le monde veut gagner.»

Retour en Californie

Toffoli n’a d’ailleurs eu aucune décision avec l’équipe à ce sujet pour le moment. La communication avec le club est plutôt axée sur l’actuelle pandémie de COVID-19, qui a interrompu la saison.

Par ailleurs, Toffoli et sa conjointe sont actuellement confinés à leur domicile dans la région de Los Angeles. Le couple avait décidé d’amorcer son confinement à Vancouver, mais a décidé de retourner en Californie lorsqu’il a compris que cette période pourrait se prolonger.

«Il y a plus d’espace chez nous [en Californie] et il y a de l’équipement pour s’entraîner», a-t-il fait valoir.