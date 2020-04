Une contravention de 1000 $ pour une peine d'amour

Brisée par une peine d’amour en pleine pandémie, une femme reçoit une contravention salée. Pourquoi? Parce qu’elle désirait se confier à son amie.

DU BON TRAVAIL

Depuis quelque temps déjà, les corps policiers du Québec ont l’autorisation d’émettre des amendes très élevées à ceux qui ne respectent pas les nouvelles directives émises par le gouvernement.

On parle des gens qui ignorent les règles, et ce, au détriment de la santé et de la vie d’autrui. Pour cette raison, ils reçoivent des amendes de 1000 $ et plus.

En général, les policiers semblent faire un bon travail. Il est sans équivoque que leur travail est très important et primordial en ces temps de pandémie. Ils doivent sévir et donner l’exemple pour que les règles soient appliquées à tous.

Cependant, il faut être prudent! Il y a une discrétion très large qui est actuellement donnée aux policiers et, comme on l’a souvent vu par le passé, les discrétions larges peuvent donner place à de l’abus.

ABUS

Je réalise que l’abus policier est bel et bien possible dans notre société quand je prends connaissance de certaines contraventions qui ont été octroyées dans les derniers jours par certains policiers. Une contravention a été, par exemple, remise à un couple d’amoureux qui, ne résidant pas à la même adresse, se sont retrouvés dans le même appartement pour se voir... là je décroche un peu du principe... c’est des amoureux, laissez-les tranquilles! Comment les policiers savaient où ils étaient? Ils les suivaient? Allez, il faut avoir du jugement! Il y a d’autres cas beaucoup plus sévères à traiter. Il faut mettre les énergies à la bonne place et ne pas tomber dans le zèle!

UNE AUTRE HISTOIRE

Une autre histoire qui démontre bien que l’abus policier est possible sur le terrain, m’a été révélé par le chroniqueur, Me Jean-Paul Boily, à mon émission Avocats à la Barre diffusée sur QUB Radio. Cette histoire concerne une jeune femme qui, suite à une rupture avec son copain, se sentait complètement démolie et au bord du gouffre, et ce, en pleine période de pandémie. Elle a donc demandé de l’aide à son amie pour que cette dernière l’écoute. Elle était dans un état de détresse. Elles se sont vues dans un parc, tout en respectant la mesure de distanciation sociale de deux mètres entre soi et les autres personnes, puisqu’elles se tenaient aux extrémités d’une table à pique-nique.

Les policiers ont, toutefois, interprétés cette situation comme étant «une réunion» et leur ont remis une contravention de 1000 dollars chacune. Je trouve qu’on tombe ici dans l’abus et voici ce que Me Boily avait à nous expliquer sur la légalité de l’intervention des policiers lors de l’entrevue que j’ai eue avec lui.

«Il y a une discrétion oui, même si le vieux principe qui s’applique en droit est que “nul n’est censé ignorer la loi”, encore faut-il que le justiciable sache de quoi il peut être en infraction et que celle-ci soit claire».

«Non seulement elles ne se qualifiaient pas pour recevoir une infraction d’avoir refuser de respecter l’ordre de ne pas faire de rassemblement, elles respectaient la distance sociale requise, et la loi ne définissant pas qu’est-ce qu’un rassemblement, il faut s’en remettre au sens commun du terme, tel que par exemple le dictionnaire Larousse le définit comme étant" L’action de réunir des personnes ". Ce n’est pas comme de réunir des gens dans une assemblée, dans une église ou dans une synagogue. Deux personnes, quant à moi, ce n’est pas un rassemblement au sens de la loi. On a vu des joueurs d’une équipe de soccer qui ont reçu chacun une amende pour s’être rassemblés sur le même terrain, ça c’est un rassemblement ! Elles pourront donc, à mon avis, contester le billet d’infraction de 1000 $ qu’elles ont reçues. D’autant plus que le policier ne le savait probablement même pas, mais il y a une exception dans le nouveau décret adopté le 20 mars dernier, qui a fait passer de ne pas se rassembler en haut de 250 personnes à ne pas se rassembler du tout. Cette exception étant prévue au paragraphe 4B du décret qui prévoit que "cette règle ne s’applique pas dans un cas de personne qui reçoit un service ou son soutien", ce qui était manifestement le cas en l’espèce!».

- Me Jean-Paul Boily

LE GROS BON SENS

En conclusion, il faut bien comprendre que les règles d’interprétation des lois nous enseignent que l’application d’une loi se doit d’être logique. Autrement, ça ne fonctionnerait pas, ça serait l’anarchie.

Ce que l’on dit, ce n’est pas de mesurer avec un galon pour voir si les mesures de distanciation sociale sont bien respectées, mais d’utiliser le gros bon sens, en cette période de pandémie, pour ne pas exagérer sur l’application de la loi.