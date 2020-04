COVID-19: Nouveau bilan funeste dans les CHSLD du Grand Montréal

Les nouveaux bilans du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal et du CISSS de Laval font état de plusieurs nouveaux décès de résidents de la COVID-19.

On compte désormais 26 décès au CHSLD Lasalle et 53 nouveaux cas confirmés. Au CHSLD de Sainte-Dorothée, on recense 22 décès et 131 nouveaux cas confirmés et du côté du CHSLD de La Pinière, on compte désormais 14 décès et 31 nouveaux cas confirmés.

Plus de détails suivront.