Bill Belichick ne veut plus parler de Tom Brady

L’entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick, a été questionné sur son ancien quart vedette Tom Brady, lundi, mais il a refusé de s’étendre sur le sujet, se contentant de dire que son attention est dirigée vers la prochaine saison.

Le pilote d’expérience a discuté avec les médias au cours d’une conférence téléphonique qu’il a amorcée en admettant l’impossibilité de résumer en quelques mots toute la signification de la contribution de Brady au fil des années. Belichick a simplement rappelé aux journalistes l’essentiel de son propos contenu dans un communiqué diffusé peu après la signature du contrat du pivot de 42 ans avec les Buccaneers de Tampa Bay. Dans ce texte, l’instructeur affirmait que diriger son ex-protégé avait représenté un privilège à ses yeux.

Pour ce qui est des récentes déclarations du joueur concerné, qui se doutait avant la saison 2019 qu’il s’agissait de sa dernière, l’entraîneur n’a pas voulu répondre.

«Cela est du passé. Nous sommes concentrés sur la présente campagne et on regarde quelles sont nos options. Puis, on prendra les décisions et on planifiera afin de se préparer à être compétitif autant que possible cette année», a-t-il indiqué.

Les «Pats» misent pour le moment sur Jarrett Stidham et Brian Hoyer au poste de quart. La sélection d’un pivot au repêchage prévu du 23 au 25 avril n’est pas à exclure.

«C’est un groupe d’espoirs intéressant et cette cuvée est probablement l’une ayant le plus de profondeur», a déclaré simplement Belichick.