Changements au Domaine Forget

En raison des circonstances actuelles, le Domaine Forget de Charlevoix se voit dans l’obligation d’apporter des changements à son calendrier d’activités des mois de mai et de juin. C’est ainsi que l’institution a pris la décision d’annuler les activités prévues en juin sauf les concerts de Marc Hervieux et d'Alain Lefèvre déjà en vente, qui seront reportés à une date ultérieure.

Photo courtoisie

Par ailleurs, L’Académie internationale de musique et de danse se voit dans l’impossibilité de tenir ses sessions de perfectionnement prévues en juin soit musique nouvelle, cuivres, piano performance, flûte performance, bois et musique de chambre étant donné que 50 % des étudiants et des professeurs proviennent de l’extérieur du Canada. Le Domaine Forget demeure confiant et espère que la situation s’améliorera afin d’offrir des sessions en juillet et en août.

100 ans déjà

Photo courtoisie

Le 13 avril 1920. À Québec, le procès de Marie-Anne Houde débute deux mois après la mort de sa belle-fille, Aurore Gagnon, désormais surnommée Aurore l'enfant martyre. La femme sera condamnée à la pendaison, mais la sentence sera commuée en peine d’emprisonnement à vie. Sur la photo, Lucie Mitchell (la belle-mère) et Yvonne Laflamme (Aurore) dans La petite Aurore, l’enfant martyre (1951) un film de Jean-Yves Bigras.

Anniversaires

Photo courtoisie

Beppino Boezio (photo) de chez Importations Eno Friul (vins). Son âge ? La normale plus 4 au golf...Sébastien Dubois, journaliste reporter à TVA Québec, 44 ans...Normand Pomerleau, représentant chez Mode Avalanche...Jasey Jay Anderson, snowboardeur québécois, 45 ans...Davis Love III , golfeur américain et commentateur sportif, 56 ans...Gary Kasparov, champion mondial d'échecs (1985-2000), 57 ans...Dany Laferrière, écrivain et scénariste, né à Port-au-Prince, 67 ans...Robert Toupin, comédien québécois, 72 ans...Jean-Pierre Manseau, auteur-compositeur-interprète (Théo et Antoinette) 72 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 13 avril 2019. Paul Raymond (photo), 73 ans, musicien (claviériste et guitariste) britannique, surtout connu pour sa participation à des groupes majeurs comme Savoy Brown et UFO...2018. Miloš Forman, 86 ans, cinéaste américano-tchèque récompensé plusieurs fois à Hollywood...2017. Dan Rooney, 84 ans, président des Steelers de Pittsburgh et l'un des administrateurs les plus influents de la NFL...2015. Günter Grass, 87 ans, célèbre écrivain allemand auteur du Tambour...2014. Michael Ruppert, 63 ans, journaliste d'investigation américain...2011. Ercole Turchetti, 92 ans, dit le Baron, à l’origine de l’Amicale des Sommeliers de Québec et le 1er maître d’hôtel du Holiday Inn Ste-Foy...2010. Steve Reid, 66 ans, musicien, batteur jazz américain, a joué notamment avec Miles Davis...2009. Mike Fidrych, 54 ans, lanceur des Tigers de Détroit de 1976 à 1980...2003. Jean Simon, 70 ans, animateur et imprésario...1999. Marcel Martel, 74 ans, chanteur country, père de la chanteuse Renée Martel...1971. Michel Brière, 21 ans, joueur de hockey (Pittsburgh).