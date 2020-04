COVID-19: McDonald's retire les déjeuners et salades de son menu

Citant les règles de distanciation sociale imposées par la santé publique, McDonald's Canada a décidé de simplifier son menu en mettant de côté son offre de déjeuners, de pâtisseries et de salade.

Ainsi, les habitués de la chaîne de restauration rapide qui aimait s'y arrêter pour déjeuner devront se passer des crêpes, œufs, bacon et rôties qui sont habituellement offerts dans ces restaurants. Les bagels et sandwichs sur bagel, les croissants, les danoises et les chocolatines disparaîtront aussi des présentoirs.

En parallèle, McDonald's cesse aussi de servir des salades, incluant les salades repas. Les cornets de crème glacée disparaissent également du menu.

L'offre amaigrie de McDonald's entrera en vigueur dès mardi. Cependant, les différentes succursales pourront continuer à écouler leurs derniers items en stock, avant de devoir se concentrer entièrement sur les burgers et frites.

McDonald's Canada a justifié sa décision en invoquant sa volonté de «protéger [ses] formidables équipes afin qu'elles puissent continuer à servir de savoureux produits», dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

L'amincissement du menu permettra de «simplifier l'exploitation et respecter la distanciation physique dans nos cuisines en cette période», a ajouté la multinationale.

L'entreprise n'exclut pas de retirer d'autres items de son menu, éventuellement. «Au fur et à mesure, nous évaluerons la possibilité de revenir à notre menu habituel au plus tôt», a-t-elle ajouté.