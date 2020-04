Des lecteurs friands de romans policiers

La libraire Valérie Bossé conserve une bonne pile du roman Un homme meilleur pas très loin d’elle. Le roman de l’auteure canadienne Louise Penny est extrêmement populaire en ce moment.

« C’est la folie. C’est le livre que tout le monde veut. Les romans policiers sont demandés. Les gens ont envie de se détendre et de se changer les idées », a-t-elle lancé, lors d’un entretien téléphonique,

Valérie Bossé est propriétaire de la librairie Le Fureteur, à Saint-Lambert, depuis trois ans. Elle travaille dans ce commerce qui a 57 ans d’existence depuis 20 ans.

La libraire n’était pas certaine, sur le coup, qu’il était possible de faire du commerce en ligne, lorsque la fermeture des commerces jugés non essentiels a été mise en place. Elle a décidé de foncer, lorsqu’elle a réalisé que c’était possible et les ventes ont bondi de manière phénoménale.

« C’est dix fois plus qu’en temps normal. Le défi est de répondre aux demandes et de le faire avec un personnel réduit tout en respectant les normes de distanciation. De 20 employés, nous sommes passés à quatre libraires et un comptable », a-t-elle expliqué.

La librairie généraliste Le Fureteur reçoit ses commandes par l’entremise du site leslibraires.ca. Valérie Bossé répond encore au téléphone.

« Il y a des clients réguliers qui nous appellent et des gens qui veulent des suggestions, comme des grands-parents qui souhaitent offrir des livres à leurs petits-enfants », a-t-elle fait remarquer.

Désinfection

Outre le polar de Louise Penny, les romans de David Goudreault, Pas même le bruit d’un fleuve d’Hélène Dorion et les livres jeunesse sont très demandés.

« C’est très varié. On a aussi une bonne demande pour des trucs plus pointus en histoire, en philo et en sciences. Les gens sont confinés et ils y vont avec leurs champs d’intérêt », a indiqué la libraire.

La première chose que Valérie Bossé fait, en arrivant dans la librairie située dans une vieille bâtisse centenaire de la rue Webster, vers 9 h, avec ses employés, est une opération nettoyage et désinfection.

« On regarde ensuite ce qui est entré comme commandes et on les traite », a-t-elle indiqué, ajoutant qu’elle n’ouvrait pas toutes les lumières et que les employés sont éparpillés dans le commerce.

La libraire continue de lire, même si c’est parfois, avoue-t-elle, un peu difficile de se concentrer.

« Je viens de terminer Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saucier et je débute Là où chantent les écrevisses de Delia Owens », a-t-elle précisé.

► On peut se procurer des livres dans les libraires indépendantes via le site leslibraires.ca.

Les suggestions de Valérie Bossé

Photo courtoisie

La trajectoire des confettis

Marie-Ève Thuot

2019

Le livre d’un été

Tove Jansson

2019

Pokko et le tambour

Matthew Forsythe

2020

Uiesh : Quelque part

Joséphine Bacon

2018

Même pas le bruit d’un fleuve

Hélène Dorion

2020