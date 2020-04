Encore des louanges pour Carey Price

Malgré trois saisons en deçà du rendement qui lui a valu les trophées Hart et Vézina en 2015, Carey Price demeure le cauchemar de plusieurs joueurs-vedettes de la Ligue nationale de hockey, dont Mark Scheifele et Patrick Kane.

Participant à une vidéoconférence organisée par le circuit Bettman lundi en compagnie de l’attaquant des Islanders de New York Mathew Barzal, Scheifele et Kane, respectivement des Jets de Winnipeg et des Blackhawks de Chicago, ont tous deux répondu Price lorsqu’on leur a demandé qui était le gardien qu’ils souhaitaient le moins affronter en échappée.

«Carey Price assurément, a dit Scheifele. Il est si calme devant la cage, il est toujours plus en confiance que vous.»

Kane a également fait référence au calme de Price, qu’il a observé tôt dans sa carrière. En effet, les deux hommes se sont affrontés au Championnat du monde de hockey junior en 2006. Price avait notamment signé la victoire en demi-finale, lors d’un match qui s’était terminé en fusillade.

Durant ce tournoi, le Canada avait remporté l’or et Price a été nommé joueur par excellence du tournoi.

Kane a également mentionné Andrei Vasilevskiy, du Lightning de Tampa Bay, tandis que Barzal a plutôt parlé de Pekka Rinne, des Predators de Nashville.

Weber aussi

Kane ne doit pas apprécier ses rencontres face au Canadien de Montréal, puisque Shea Weber a été son choix pour le défenseur qu’il ne veut pas affronter à 1 contre 1. «C’est comme affronter un ours», a-t-il avancé.

«Il est si fort et si gros. Quand tu vas dans le coin avec lui, il n’y a aucune façon de sortir avec la rondelle. Ou si tu y arrives, tu es durement puni. C’est toujours difficile de jouer contre lui.»

Scheifele a quant à lui nommé Ryan Suter, du Wild du Minnesota, et Barzal s’est tourné vers Victor Hedman, du Lightning.