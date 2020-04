Est-ce que Trudeau se moque de nous?

On se fait dire de rester chez nous, sauf pour des déplacements essentiels.

On se fait dire de surtout ne pas aller à une résidence secondaire.

On se fait dire de ne surtout pas changer de région et à fortiori, de ne PAS changer de province.

Or où était le premier ministre Trudeau hier pour fêter Pâques?

Au chalet du PM, au Lac Harrington... au Québec.

On imagine en plus qu’il n’est pas parti tout seul dans son char. Donc un convoi de personnel (de sécurité et tutti quanti) s’est déplacé d’Ottawa au Lac Harrington.

En contravention totale de TOUT ce que le gouvernement nous dit depuis le début du confinement.

Justin Trudeau fait le contraire de ce qu’il nous dit de faire.

Qu’il soit au chalet, c’est une chose.

Mais que sa femme Sophie s’en vante sur Instagram, en nous montrant des photos de la petite famille tout sourire qui fait la chasse aux cocos de Pâques, alors que nos aînés baignent dans une matière brune qui n’a rien à voir avec le chocolat, ça a un petit goût d’indécence.

On se garde une petite gêne.

Alors que le citoyen lambda se fait coller des contraventions s’il joue au ballon avec son enfant dans sa cour, le PM, lui, peut traverser les frontières pour aller se coller sur le Lapin de Pâques.

N’est-il pas sensé donner l’exemple ?

Et quand Sophie nous dit qu’elle passe le temps en faisant « a bit of housework /cuisine et ménage», est-ce qu’elle se moque de nous ? Pensez-vous vraiment que la femme du PM récure des bols de toilette ?

Sur les médias sociaux, la rage ne dérougit pas. « La femme du PM décide de narguer les Canadiens en confinement, dont certains pleurent la mort d’un proche, alors qu’elle montre à tout le monde qu’elle est au-dessus de la loi. »

Le conservateur Dave Blackburn a tout à fait raison d’écrire sur Facebook :

« FAIS CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS... Justin Trudeau nous démontre, une fois de plus, qu'il se pense au-dessus de tout le monde en se rendant d'Ottawa en Ontario à Chelsea au Québec pour aller à son "chalet"...

Pendant que le peuple est confiné à la maison, n'a pas le droit de se déplacer entre les régions, Justin Trudeau traverse d'une province à l'autre sans aucun problème.

À ce que je sache, il n'y a rien "d'essentiel" dans le fait d'aller se relaxer au lac Mousseau dans le parc de la Gatineau.

Il semble ne pas comprendre la phrase qu'il nous dit à chaque jour depuis 1 mois : Restez chez vous !

Alors Justin Trudeau, ça devrait s'appliquer vous aussi ! #échecdeleadership »

Vous me direz que Justin Trudeau n’a pas vu ses enfants depuis le 30 mars, date à laquelle Sophie et les enfants sont partis au chalet ? Mais combien de Canadiens n’ont pas vu leur famille, leurs propres enfants depuis le début du confinement ? Combien de travailleurs de la santé n’ont pas vu leurs propres enfants ?

Et vous, ça fait combien de temps que vous n’avez pas pris votre mère, votre père, votre fils, votre fille ou votre conjoint dans vos bras ?