La MLS veut jouer «le plus de matchs possible»

Tout comme les quatre autres grands circuits de sport nord-américains, la Major League Soccer (MLS) étudie les options quant à la possible reprise des activités cet été.

Ayant lui aussi suspendu la saison de sa ligue en raison de la pandémie de COVID-19 le 12 mars dernier, le commissaire Don Garber a révélé lundi au réseau ESPN que la priorité était de «jouer le plus de matchs possible» quand il sera sécuritaire de le faire. Pour l’instant, tous les scénarios sont envisagés.

«Que ce soit avec des formats de tournoi et des lieux neutres, et ultimement une saison abrégée, mais nous faisons tout pour jouer le plus de matchs», a laissé entendre Garber, expliquant que ces matchs seraient probablement disputés à huis clos.

Moratoire prolongé

Pour l’instant, la directive de la MLS à ses équipes et aux joueurs consiste en une interdiction complète de tenir des séances d’entraînement jusqu’au 24 avril. Ce moratoire sera prolongé de quelques semaines, a affirmé Garber.

Garber a aussi indiqué qu’il suivait de près la reprise des activités en Allemagne pour voir de quelle façon les protocoles d’entraînement et les tests étaient mis en place.

Par ailleurs, des discussions formelles devraient bientôt être entamées avec les joueurs à propos d’une réduction salariale. Les trois principaux dirigeants de la MLS, dont Garber lui-même, ont déjà accepté une réduction de 25% la semaine dernière.