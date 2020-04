Les services d’un médecin refusés au CHSLD Herron de Dorval

Le Dr Clifford Blais, qui pratique au Québec et en Californie, a récemment offert ses services au CHSLD Herron de Dorval, institution de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal mise sous tutelle pour enquêter sur la mort de 31 aînés en un mois.

• À lire aussi: La police pour entrer en contact avec la direction

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

• À lire aussi: «Ce n’est pas facile de se faire traiter d’assassins»

«La directrice des services infirmiers m’a dit ‘’Oui Dr Blais, on va vous trouver quelque chose à faire!’’ (...) Finalement, personne ne m’a rappelé le jour même. C’est finalement le Dr Bernard Cyr, qui s’est présenté comme le directeur-adjoint de l’établissement, qui m’a rappelé et qui m’a dit ‘’On vous remercie Dr Blais, mais on n’a pas besoin de vos services.»

Ce dernier se montre favorable à la mise sous tutelle de l’établissement de soins de longue durée.

«On est dans une guerre. Dans une guerre, parfois, on est obligés de se faire tasser pour avoir des gens plus compétents que soi», lance le Dr Blais.

Il relate également les témoignages de préposés aux bénéficiaires qui se plaignent d’«être traités comme des cochons».

«Il ne faut pas le prendre personnel. Le commandement du CHSLD est passé aux mains du gouvernement, mais il ne faut pas que les employés le prennent mal», explique-t-il.

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal a dénoncé un manque de collaboration de la part du Groupe Katasa, propriétaire du CHSLD Herron.

Une employée contaminée se défend

TVA Nouvelles a pu s’entretenir avec une employée du CHSLD Herron à Dorval, porteuse de la COVID-19.

«Je travaille ici ça fait 20 ans. On est toujours là; verglas, neige, il faut chaud, on est toujours là pour les résidents. On en prend soin comme nos parents, même si on est malades. (...) Quand je serai guérie, je vais revenir et je vais donner les soins aux résidents», martèle l’employée.

«Ça me brise le cœur tout ce qu’on entend. Aujourd’hui, on a pas entendu parler des gens qui travaillent là (...) Le gouvernement est venu [au CHSLD Herron] et la police aussi. Tout le monde fait son travail et c’est correct, mais humilier la réputation de quelqu’un c’est facile», s’indique la dame.

La femme, qui en est à son troisième test de dépistage positif, a été rencontrée par TVA Nouvelles au moment où elle rentrait chez elle à bord de son véhicule.