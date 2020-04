«On va tous devenir fous!»  

L’angle mort du confinement et de l’isolement social? La santé mentale.

Conversation d’un confiné en région...

«Bonjour. C’est bien de venir à la montagne! C’est bon pour le cardio!

– Oui. Et pour la tête aussi.

– Pas facile le confinement. Au moins, par chez nous, il y a de l’espace, du grand air! Allez! Bonne journée!»

Je croise quelquefois cette dame, une des rares personnes que je vois, hormis ma famille, par les temps qui courent. Toujours soucieux de la distanciation sociale, nous nous saluons. Au P1 (stationnement 1) du parc des Montagnes Noires. Elle marchera avec son chien, un joli border colley très bien dressé.

J’enfourcherai mon vélo dodu à traction intégrale Christini, la seule monture que j’ai trouvée qui me permet de pratiquer le sport en toutes conditions. Comme cette sloche molle printanière où je bénéficie grandement du fait que la roue avant entraîne autant que la roue arrière.

Une manière d’allonger la saison de vélo, de la rendre presque ininterrompue. Car j’ai besoin du vélo. En quelque sorte, c’est une question de santé mentale, tout autant que physique.

À la dame au border colley, j’aurais élaboré en expliquant que ce qui me permet de passer au travers de cette période de confinement, c’est précisément ce petit moment de la journée où je décroche, où la nature m’envahit tout autour. Le pic de la montagne est tout à côté, j’aime penser que je connais chaque racoin de cet endroit.

Puis, au dégel, un ronflement de glace cède et permet la formation d’une petite cascade d’eau. Je m’arrête, j’écoute. Il m’arrive même parfois de partager ce moment sur les réseaux sociaux. Je me sais chanceux, en ce confinement, de pouvoir m’évader ici. Je pense à mes amis métropolitains, lesquels n’ont pas cette chance-là présentement.

Cette montagne ne se laisse pas gravir facilement. Toutes les pistes qui mènent au top sont coiffées de gradients intenses de 8% ou plus. Aussi, la cinquantaine approchant, je me félicite d’être encore capable d’y arriver. Le panorama en vaut l’effort, la peine.

Une fois en haut, que ce soit de la tour d’observation toute neuve et majestueuse, ou du belvédère à partir duquel, à plus de 50 km à vol d’oiseau, on peut observer, au loin, le mont Tremblant, je prends mon temps. Après plus de 25 ans, je ne me suis jamais lassé de ce panorama-là. Jamais.

Le confinement, cette nouvelle organisation de nos vies, le travail, les tracas... ça va bien aller, pour autant que ce moment de ressourcement ne me soit pas enlevé.

C’est vital. Pour la santé mentale.

«On va tous devenir fous!»

Comme la grande majorité des Québécois, j’apprécie beaucoup le franc-parler et les mimiques rigolotes du docteur Horacio Arruda. Derrière les formules ludiques qu’il emploie, il y a aussi beaucoup de sagesse. Comme lorsqu’il a évoqué les retors du confinement.

«Ça ne pourra durer indéfiniment, on va tous devenir fous!» Je paraphrase. Mais ce que j’ai saisi de ça, c’est l’angle mort de cet effort colossal qui est demandé aux Québécoises, aux Québécois... l’effet du confinement, de l’éloignement social sur la santé mentale.

Au-delà des courbes et des graphiques, des statistiques sur le pourcentage de gens qui décèdent par rapport à d’autres pays... au-delà de toutes ces informations, précieuses n’en doutons pas, il y a la santé mentale.

Récemment, on sent poindre chez ceux qui nous gouvernent, chez ceux qui ont le mandat de nous aider et nous guider pour traverser cette pandémie, une attention plus marquée envers la santé mentale.

Cela me rassure.

Dans un article qui traite du déconfinement, la docteure Caroline Quach-Thanh, microbiologiste et infectiologue au CHU Sainte-Justine, avance une formule-choc qui est, selon moi du moins, très pertinente:

«On veut protéger les personnes âgées le plus possible, mais l’isolement social des personnes âgées, ça n’a aucun bon sens. On ne peut pas concevoir qu’une personne âgée en centre d’hébergement ne voie plus personne pendant deux ans. À ce compte-là, il vaut mieux mourir tout de suite.»

Tout est là. En somme, trouver cet équilibre entre l’efficience du confinement et l’effet que l’éloignement social peut avoir auprès des plus vulnérables. Notamment du point de vue de la santé mentale.

Dans le cas de bien des personnes âgées, ce confinement ne date pas d’hier. Cela doit faire partie de la réflexion «après COVID-19». Ce modèle québécois du mode de vie des aînés. On a parfois l’impression que dans cette société où la vieillesse est tout sauf valorisée, on parke les aînés en résidence de toutes sortes, certains souffrant, quotidiennement et trop souvent, d’isolement.

Je n’ai pas de solutions à avancer, mais au méprisant «OK boomer», j’aimerais répondre par «Are you OK boomer?» Dans le meilleur des mondes, parmi les transformations inévitables de l’après COVID-19, il y aurait une manière différente de considérer la vieillesse; on lui redonnerait quelques lettres de noblesse.

Je dis ça... je dis rien.

Ce qui me rassure, c’est que j’ai l’impression que ceux qui tiennent le gouvernail pour nous sortir de cette crise n’ont pas oublié de considérer cet angle mort, celui de la santé mentale.