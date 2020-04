Rosalie Vailllancourt envie René Richard Cyr

Revenue du Japon à la mi-mars, l’humoriste Rosalie Vaillancourt a passé les deux semaines suivantes en quarantaine préventive chez elle. Confinée avec son copain et son chien, elle reconnaît avoir un beau défi devant elle avec cette nouvelle situation imprévue.

« Ça va faire bientôt un an qu’on est ensemble, mon copain et moi. [Le confinement] est un bon test pour savoir si on se gosse ! En fait, je le gosse. (rires) Mon chien est aussi très heureux parce que je suis maintenant toujours avec lui. Je pense bientôt lui couper les poils. Peut-être que je vais lui faire un toupet à la Sarah-Jeanne Labrosse. C’est très excitant ! »

Quand on lui demande ses coups de cœur culturels des derniers jours, Rosalie répond ne pas être très originale, car comme plusieurs personnes, elle adore la série C’est comme ça que je t’aime, écrite par François Létourneau et réalisée par Jean-François Rivard. « J’aimerais beaucoup jouer le rôle de René Richard Cyr ! », dit-elle.

Question de ne pas fermer l’œil de la nuit, l’humoriste a regardé la série Pandémie, sur Netflix, et le film Contagion.

« Je suis un peu nerveuse depuis ce temps. Je ne conseillerais pas ça à personne en ce moment ! Mais Contagion est un bon film à montrer à ceux qui pensent encore que de faire des soupers d’amis, c’est une bonne idée. »

Sinon, elle pense profiter des prochains jours pour revoir Tuer Bill (Kill Bill), l’un de ses films favoris. « Je me dis toujours : “un jour, je serai plus sportive et je vais tuer des gens avec un katana” ».

Musicalement, Rosalie écoute beaucoup l’artiste américain Daniel Johnston, qui est décédé l’an dernier. « J’aime surtout la chanson Casper The Friendly Ghost. Ça me rend de bonne humeur. C’est touchant et vraiment simple en même temps. »

Avec des enfants

Rosalie a aussi écouté le balado Bien plus qu’une chanson, de Monique Giroux, qui l’a fait pleurer à chaque épisode. « J’aime tellement le moment où une chanson passe d’inconnue à iconique. Ça montre vraiment bien le contexte sociohistorique quand la société au complet se met à écouter la même chanson en même temps. »

Puisque tous ses spectacles ont été annulés ou reportés, Rosalie s’est tournée vers Instagram pour continuer à faire de l’humour et connecter avec le public. Elle a notamment fait des Instagram en direct avec Mathieu Dufour, Arnaud Soly et Katherine Levac. « Les vendredis matins, j’en fais aussi un avec des enfants. Je les appelle et je leur parle. Parce que je n’ai pas d’enfants et que je trouve ça vraiment triste de ne pas en voir en ce moment. »

