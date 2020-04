Subban s’occupe des plus démunis d’ici

Encore une fois, P.K. Subban prouve qu’il n’a pas oublié Montréal.

L’ex-défenseur du Canadien et sa conjointe, l’ancienne skieuse olympique Lindsey Vonn, ont annoncé un partenariat afin de remettre des repas aux familles plus démunies de la métropole québécoise.

«Bonjour Montréal», ont dit à l’unisson les athlètes dans une vidéo publiée sur le compte Instagram du patineur.

«Lindsey et moi, nous sommes très excités de faire équipe avec Beyondmeat et Subway Canada pour aider à nourrir les familles dans le besoin de Montréal», a indiqué celui qui porte maintenant les couleurs des Devils du New Jersey.

Le couple fait affaire avec l’organisme Jeunesse au Soleil pour la remise des repas.

«Ça va bien aller», a conclu en français le duo de sportifs.

Subban a disputé huit saisons dans l’organisation du Tricolore, soit de 2009-2010 à 2015-2016. Moins d’un an après avoir annoncé un don de 10 millions $ à la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, il avait été échangé aux Predators de Nashville contre le défenseur Shea Weber.