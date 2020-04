Télé-Québec: Anaïs Favron fait «L’école à la maison»

MONTRÉAL | Coanimatrice, avec Pascal Morissette, du volet L’école à la maison destiné aux enfants du primaire dans le projet Télé-Québec en classe, Anaïs Favron compare son rôle à celui d’une surveillante du dîner, une amie qui épaule les jeunes en ces moments difficiles.

«Quelqu’un en qui les jeunes ont confiance, une présence qui sera là chaque jour, qui fait couler l’information pédagogique donnée par les professeurs. Je suis avec eux là-dedans, on va s’en sortir et ça va bien aller. Il ne pourrait y avoir de plus beau cadeau pour moi, en ce moment, que de pouvoir participer à ce genre de projet», résume Anaïs Favron, qui a respectivement animé Le dernier passager et 100 % animal pendant neuf et quatre ans à Télé-Québec, et qui est donc bien connue du jeune public de cette chaîne.

Confinée à la maison comme le reste du monde, le tournage de ses deux émissions de voyages ayant été interrompu en raison de la pandémie, Anaïs, dont l’amoureux est pompier et dont plusieurs amis travaillent dans le domaine de la santé, ne demandait pas mieux que de pouvoir s’impliquer.

S’échauffer le cerveau

Télé-Québec lançait lundi matin son nouveau programme «Télé-Québec en classe» élaboré en association avec le gouvernement du Québec, ayant pour but de stimuler les jeunes pendant la période de confinement. «Entraîne ton cerveau avant qu’il se transforme en jello!», scande-t-on pour inciter les adultes de demain à continuer de se muscler les neurones.

«Évidemment, on ne remplace pas l’école, mais on essaie de garder les jeunes allumés. On propose des exercices et des devoirs, pour s’échauffer le cerveau, pour essayer que, pendant les mois où ils seraient supposés être à l’école, ils gardent quand même une capacité à faire des travaux», illustre Anaïs Favron.

À la télévision, les tout-petits ont leur Moment doux avec Passe-Partout sous forme de capsules de deux minutes, à quelques reprises dans la journée. Les bambins de la première à la sixième année, eux, font L’école à la maison pendant 30 minutes, sur le coup de 10 h 30.

À tour de rôle, Anaïs Favron et Pascal Morrissette y assurent le lien entre les vignettes conçues et animées par de véritables professeurs, qui livrent leur matière par vidéo, à partir de chez eux.

Entre une capsule expliquant le calcul des volumes (mathématiques) et une chanson démystifiant des règles grammaticales (français), Pascal et Anaïs offrent en quelque sorte une récréation, constituée de défis d’arts plastiques ou d’éducation physique, ou autres propositions ludiques et colorées, comme faire pousser des légumes.

Autant pendant les cours que pendant les pauses, les élèves auront le loisir d’exécuter les exercices en temps réel, crayon en main. Notons que des notions inhérentes à tous les niveaux du primaire, vraiment tirées du cursus scolaire, seront distillées pendant L’école à la maison.

«Un peu comme une école de rang, à l’époque, où les élèves de tout le primaire étaient mélangés ensemble dans une même classe», rigole Anaïs Favron, qui compare le nouveau concept à des séances de rattrapage pour élèves en difficulté.

En après-midi, à 15 h 30, Pier-Luc Funk et Catherine Brunet prennent le relais pour accompagner les étudiants du secondaire. L’expérience scolaire se déploie également sur le web, avec la Dictée complètement dingue donnée par la bande de «Cochon dingue», les réflexions scientifiques Dans la tête de Martin Carli, et les saynètes humoristiques Père à tout faire confiné! de Mathieu Cyr.

Égalité

À l’heure qu’il est, le gouvernement n’a pas encore statué sur la date de réouverture des écoles. Celles-ci reprendront-elles leurs activités d’ici mai, comme il a été évoqué la semaine dernière, ou seulement en septembre prochain? Si ce dernier scénario devait se concrétiser, l’initiative de Télé-Québec et du ministère de l’Éducation servira peut-être à pallier certaines inégalités entre les enfants au niveau de l’apprentissage, signale Anaïs Favron, qui fait valoir que les écoliers auront ainsi passé six mois loin de leurs pupitres, en comptant les vacances d’été.

«Il y a des enfants qui ont la chance d’avoir des parents qui leur font l’école à la maison, mais d’autres sont complètement laissés à eux-mêmes, plaide-t-elle. Le but, c’est de permettre à tous les jeunes de se garder à jour, gratuitement, cinq jours par semaine. Il y en a beaucoup qui font de l’anxiété, qui angoissent avec ce qui se passe, à cause de la maladie ou à force d’être enfermés dans le même cocon...»

Les segments mettant en vedette les animateurs de Télé-Québec en classe sont enregistrés depuis la semaine dernière dans les studios du producteur Trio Orange et, aux dires d’Anaïs Favron, il n’y a pas lieu de s’inquiéter du respect des recommandations de la santé publique: toutes les mesures sont scrupuleusement observées. Les animateurs, toujours seuls en studio, arrivent notamment sur les lieux à 30 minutes d’intervalle, et doivent déposer leurs vêtements dans des sacs de plastique avant de se changer, pendant que réalisateurs, producteurs et conseillers sont installés dans une autre pièce ou travaillent à domicile.

«C’est très surveillé pour que tout soit parfait», relève Anaïs Favron.

«L’école à la maison», du lundi au vendredi, 10 h 30, Télé-Québec. Pour en savoir plus sur l’offre de «Télé-Québec en classe», on consulte le: enclasse.telequebec.tv.