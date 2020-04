Trump et la COVID-19: promesses non tenues

Parmi les sources d’information que je consulte tous les matins, NPR (National Public Radio) figure avantageusement. Le service de radiodiffusion fondé en 1970 fournit des données factuelles de grande qualité et son site web est convivial.

Lundi matin, une équipe de journalistes du réseau effectuait un bilan des promesses faites par le président lors d’une conférence de presse à laquelle étaient conviés des dirigeants de grandes entreprises le 13 mars dernier. Donald Trump annonçait un effort sans précédent du secteur public et du secteur privé pour déployer rapidement un arsenal de ressources pour limiter la propagation du virus et soutenir les malades. Cette conférence s’est déroulée il y a un mois aujourd’hui.

À quelle conclusion parviennent les journalistes? L’administration n’a pas livré la marchandise et la majorité des promesses n’ont pas été tenues. Dans certains cas, l’enquête révèle qu’absolument rien n’a été fait.

Vous vous souvenez peut-être que le géant Target devait développer un partenariat avec le gouvernement fédéral? On attend toujours. Pour ma part, j’avais noté la contribution espérée de Google. Si Apple et Google collaborent, je cherche toujours la création de l’outil dont pourrait bénéficier l’administration Trump.

Si les partenariats annoncés ne se sont pour la plupart pas matérialisés, des projets prometteurs sont également demeurés dans les cartons. Lorsqu’on a pu en développer certains, on n’a pas été en mesure de les déployer à grande échelle.

Nous savons qu’une des clés pour limiter la propagation consiste à procéder à un grand nombre de tests de dépistage. L’administration avait annoncé le 13 mars son intention de multiplier les services de dépistage au volant. Un mois plus tard, on en dénombre trop peu et les compagnies pharmaceutiques qui devaient appuyer le gouvernement confirment qu’il n’y a pas de plan en prévision d’un déploiement à grande échelle.

Les géants comme CVS, Walmart, Wallgreens ou Target sont toujours en attente d’un programme complet initié par les dirigeants à Washington. Selon ce qu’on rapporte, le leadership n’est pas à la hauteur.

Autre promesse qui ne semble pas être en voie de se réaliser: un système de dépistage à la maison. Le groupe LHC devait permettre à ceux qui habitaient les zones rurales ou à ceux qui étaient dans l’incapacité de quitter leur domicile d’être testés. Contactés par NPR, des employés de la compagnie affirment ne pas détenir les kits pour effectuer le dépistage et n'avoir pour l’instant reçu aucune formation.

Je pourrais continuer l’énumération des échecs plus longtemps, mais chaque nouvel exemple ne ferait qu’appuyer la même conclusion: le spectacle offert par l’administration et les dirigeants de joueurs importants du secteur privé laisse un goût amer. On a promis bien plus que ce qu’on pouvait espérer réaliser. Les résultats sont bien minces, quand il y en a.

L’enquête réalisée par NPR permet cependant d’identifier des promesses tenues par le président lui-même. Si l’homme d’affaires a échoué dans son rapprochement avec le secteur privé, il a exercé son pouvoir sur ce qu’il peut contrôler: les agences fédérales. Encore ici cependant, il a exagéré un peu la portée de son influence.

NPR rappelle la promesse de Donald Trump de faire le plein de la réserve stratégique de pétrole des États-Unis. Donald Trump avait «échappé» un petit détail: s’il peut acheter du pétrole, il doit d’abord obtenir l’autorisation du Congrès pour débloquer les fonds nécessaires.

Malgré l’espoir suscité par la conférence de presse du 13 mars, on cherche encore le plan détaillé de l’Administration Trump. Non seulement plusieurs des cinquante États sont-ils encore livrés à eux-mêmes, mais le citoyen ordinaire attend désespérément de l’aide ou un message rassurant de la part des autorités.

Si ce citoyen trouvait encore un certain réconfort dans les conseils du Dr Anthony Fauci, il faut espérer que le président ne le congédie pas.

Pour accéder à l’article qui présente les éléments principaux de l’enquête de NPR, vous cliquez ici.