Un mois après la suspension des travaux parlementaires à l’Assemblée nationale, les partis d’opposition tapent du pied et réclament la reprise des débats, ne serait-ce que virtuelle, dès la semaine prochaine.

Dans une lettre transmise lundi à leur vis-à-vis de l’aile parlementaire gouvernementale, Simon Jolin-Barrette, les trois leaders de l’opposition proposent de tenir, d’ici le 5 mai, «quatre périodes d'échanges virtuels et publics de quelques heures».

Dans les coulisses, on nous glisse que des discussions étaient déjà en cours en vue de la reprise éventuelle des travaux, mais une déclaration en point de presse du premier ministre a poussé les partis d’opposition à hausser le ton.

Interrogé lundi à ce sujet, «je ne pense pas que c'est une bonne idée», a d’abord laissé tomber François Legault.

Photo JEAN-FRANCOIS DESGAGNÉS

«Il faut tout concentrer les énergies de nos ministres à régler la crise plutôt que de répondre aux questions», a continué le chef caquiste, en rappelant qu’il répond à tous les jours aux questions de la presse.

«Je suis certain que les chefs de l'opposition pourraient vous en passer quelques-unes», s’est-il moqué.

Cette dernière réplique a manifestement mal passé de l’autre côté de la chambre.

«On veut que les journalistes évidemment, fassent leur travail. Mais nous aussi, on veut faire notre travail», a plaidé le leader de l’aile parlementaire libérale, Marc Tanguay, en entrevue avec le Journal.

Relance le débat démocratique

Si les élus ont de nombreuses questions, provenant notamment des citoyens, ils ont aussi des propositions, a fait valoir le député de LaFontaine.

«C’est un peu de qualifier notre travail d'abrutissant», a regretté son homologue péquiste, Martin Ouellet, en revenant lui aussi sur la déclaration de M. Legault.

«Ce n’est pas parce que l’Assemblée nationale ne siégeait plus qu’on a arrêté de réfléchir», a indiqué de son côté Gabriel Nadeau-Dubois, chez Québec solidaire.

Photo d'archives, Simon Clark

Que ce soit sur la protection des aînés ou la relance de l’économie, les débats de société à avoir sont nombreux et doivent avoir lieu, considèrent les leaders des partis d’opposition.

«On entre dans une nouvelle phase de cette crise», constate M. Nadeau-Dubois, qui croit que «le temps presse». «Il est temps de relancer le débat démocratique, a-t-il insisté. On est en train de rouvrir progressivement certains secteurs économie. C’est bien. Il faut aussi déconfiner la démocratie, qui a été elle aussi mise sur pause depuis le 17 mars.»

Legault démontre de l’ouverture

Relancé sur cette question par la presse parlementaire, mardi, le premier ministre a démontré davantage d’ouverture que la veille.

«J'ai eu une discussion lundi, comme je le fais à tous les lundis puis à tous les jeudis, avec les trois chefs de l'opposition. On discute de comment on pourrait faire ça après le 21 avril, a-t-il relaté. [...] On est en train de trouver une solution, et moi, j'ai bon espoir qu'on va s'entendre.»

Il a toutefois prévenu certains de ses ministres, comme Danielle McCann à la Santé, auront «moins de temps à donner» pour ce genre d’exercice.