Céline Dion chantera au concert-bénéfice One World

Céline Dion participera samedi soir au concert bénéfice One World: Together at Home. La chanteuse vient gonfler une liste impressionnante de stars.

L’émission sera retransmise simultanément dans plusieurs pays, dont l’Angleterre, les États-Unis, la France et l’Allemagne. Au Canada, elle sera diffusée – sans pauses publicitaires – sur VRAK, CTV et TSN dès 20h.

Organisé en collaboration avec Lady Gaga et animé par Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert, l’événement servira à «célébrer et soutenir» les travailleurs de la santé.

Parmi les autres participants, signalons Taylor Swift, Shawn Mendes, Jennifer Lopez, Camila Cabello, Sam Smith, Alanis Morissette, Billie Eilish, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, John Legend, Kacey Musgraves, Kelly Clarkson, Lizzo, Maluma, Paul McCartney et Stevie Wonder.

La rumeur veut que Céline Dion profite de l’occasion pour chanter The Prayer, son duo de 1999 avec Andrea Bocelli. Les planètes semblent alignées, puisque le ténor italien fait également partie des invités.