CHSLD: des lettres devenues synonymes de cauchemar

Le CHSLD? Plutôt la mort! J’entends ça depuis des années.

Quand mon amie Claude y est entrée en 2010 suite à un AVC, nous avions tout tenté pour le lui éviter. Je connaissais les CHSLD mon père y avait séjourné. Je me rappelle encore avec précision du jour où nous l’y avons conduit autant que du matin de juillet 2006 où j’ai tenu sa main alors qu’il rendait son dernier souffle.

À cette époque déjà, le personnel peinait à répondre à la demande et appréciait le soutien des proches aidant. Toutefois, on y donnait de bons soins et on y offrait des activités.

En 2010, dans l’établissement du Plateau Mont-Royal où mon amie s’est retrouvée, les coupes budgétaires commençaient à se faire sentir. L’orthophoniste en fonction quittait son poste à regret, hélas pour mon amie qui souffrant d’aphasie, aurait grandement bénéficié de ses services.

En 10 ans, j’ai assisté à la dégradation des conditions de travail et à ses répercussions sur ce que le gouvernement appelle «un milieu de vie».

J’ai vu du personnel dévoué s’épuiser et quitter le navire. Les intervenants se sont vus accomplir double tâche. Au lieu d’être attitrés à un étage, ils ont dû s’habituer à courir sur deux ou trois étages lors d’un même quart de travail. Malgré tout, ils ont continué de prodiguer des soins de qualité.

N’empêche que la réforme Barrette aura donné le coup de grâce à ces centres de soins.

Les bains se sont font rares, la fréquence des changements de culottes d’incontinence a diminué, la qualité de la nourriture a baissé et le calendrier des activités a rétrécit. Le roulement de personnel et la pénurie de main d’œuvre ont achevé de fragiliser le système.

Posons la question qui tue: Qui veut aller travailler dans ces établissements pour un salaire médiocre et dans des conditions pénibles?

La pandémie actuelle jette un éclairage violent sur ces milieux de vie où ces derniers jours, on meurt avant son heure.

Les médias y accordent une large couverture. Le gouvernement semble interpellé comme jamais. Verrons-nous enfin les actes suivre les paroles?

En attendant, je pense à tous ceux qui continuent d’y donner le meilleur d’eux mêmes. À quel prix? Depuis le début de cette crise, on ne peut plus rendre visite à nos proches. Je vis dans l’angoisse d’une mauvaise nouvelle mais surtout dans la crainte de ne pouvoir être au chevet de mon amie si le coronavirus devait l’emporter.