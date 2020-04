« Les enfants sautent derrière les fenêtres tellement ils sont contents de nous voir arriver. Je me sens comme le père Noël. »

Quelques jours avant la fermeture des commerces jugés non essentiels, Valérie Morais, la propriétaire de la Librairie Côte-Nord, a eu l’idée de lancer, le 23 mars, un service de livraison à domicile.

Elle s’est associée à la propriétaire de la boutique de vêtements pour enfants Au chaperon rouge pour mettre en place ce service de livraison en activité de Port-Cartier jusqu’à Moisie. Elles se sont surnommées « les guerrières de Place de Ville ».

« Nous sommes les deux seuls commerces du centre d’achats, mis à part le Jean Coutu et le Super C, qui fonctionnent encore », a-t-elle lancé, lors d’un entretien téléphonique.

La Librairie Côte-Nord a eu 50 ans en octobre dernier. Valérie Morais a acheté, en 2015, l’ancienne succursale régionale de la librairie Leméac, devenue propriété de sa mère en 1997.

Être inventif

Elle tient son commerce, depuis la fermeture physique, à partir de chez elle. Elle se rend une fois par jour à la librairie pour aller chercher les livres qui ont été commandés par le site internet du commerce ou par leslibraires.ca.

Valérie Morais propose aussi des jeux, des jouets et des objets de décoration par la page Facebook de son commerce. Sa mère et son conjoint lui donnent un coup de main pour les livraisons.

« Les choses vont étonnamment bien depuis la fermeture physique du commerce. Le geste de remercier mes six employés a été une des choses les plus difficiles que j’ai eu à faire de ma vie », a-t-elle avoué.

Les romans québécois adulte et jeunesse, les livres scolaires pour les enfants et les ouvrages pratiques sur le jardinage, qui commencent à sortir, sont les livres les plus demandés. Le site web de la librairie n’a jamais fonctionné autant.

Valérie Morais ne croit pas que son rôle de libraire est différent en ce moment.

« Il a plus changé dans ma manière de communiquer ma passion aux lecteurs et aux clients. Il faut être inventif, imaginatif et s’adapter à cette nouvelle réalité », a fait savoir celle qui a, depuis cinq ans, une chronique de livres, les mardis à 8 h 15, sur les ondes de Plaisir 94,1.

Amante de la littérature québécoise, Valérie Morais a attaqué, en fin de semaine, le roman La trajectoire des confettis, de Marie-Ève Thuot.

« On travaille beaucoup. Nous sommes souvent devant des écrans et on n’a pas beaucoup de temps de qualité avec nos enfants, notre conjoint et notre famille. La période que l’on vit actuellement va nous faire réfléchir sur notre vie en général. Ça fait drôle de dire ça, mais cette distanciation sociale va rapprocher les gens », a-t-elle laissé tomber.

♦ On peut se procurer des livres dans les libraires indépendantes via le site leslibraires.ca.

Les suggestions de Valérie