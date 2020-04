Comment calmer les peurs d’une mère vieillissante?

Je viens de lire les propos signés « Une fille qui se sent devenir la mère de sa mère », et ça m’incite à lui faire une suggestion qui me semblerait à propos dans les circonstances qu’elle décrit. Soit celles d’une mère qui, malgré la vente de sa maison et un déménagement dans une maison de retraite, ne parvient pas à sécuriser ses angoisses nées d’une arythmie cardiaque, quand même réglée par son médecin.

Si sa mère demeure anxieuse au point de ne pouvoir s’endormir le soir sans avoir été calmée au téléphone par sa fille, elle pourrait se munir du collier ou du bracelet portant un bouton d’appel d’urgence qu’elle porterait en tout temps et qui lui assurait un secours immédiat. Son CLSC pourrait lui donner des informations à ce sujet.

Anonyme

Effectivement, ce bouton d’alerte facile d’utilisation est encastré dans un bracelet ou un pendentif. Il est relié à une centrale qui répond en cas de besoin, et on peut y programmer la liste des personnes qu’on souhaite alerter. On peut aussi le munir d’un détecteur en cas de chute.