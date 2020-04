Coronavirus: feu vert en Chine aux essais cliniques de deux nouveaux vaccins

Pékin | La Chine a annoncé mardi avoir approuvé des essais cliniques sur l’homme pour deux vaccins expérimentaux supplémentaires afin de lutter contre le nouveau coronavirus, dans le cadre d’une lutte mondiale pour juguler la pandémie.

Les deux vaccins utilisent des agents pathogènes inactivés, a expliqué Wu Yuanbin, un responsable du ministère chinois de la Science et de la Technologie, lors d’un point de presse.

Les essais pour l’un des vaccins, développé à Pékin par la société pharmaceutique chinoise Sinovac Biotech, cotée au Nasdaq, ont été approuvés lundi par l’agence chinoise des médicaments et de la sécurité alimentaire, a précisé M. Wu. Le deuxième, développé par l’Institut de produits biologiques de Wuhan et l’Institut de virologie de Wuhan, a reçu le feu vert dimanche.

La Chine conduit donc dorénavant de front des essais cliniques pour trois candidats vaccins différents.

Pékin avait approuvé de premiers essais le 16 mars pour un vaccin développé par l’Académie militaire des sciences médicales et le groupe de biotechnologie chinois CanSino coté à Hong Kong.

«La vaccination de sujets durant la phase 1 des essais cliniques et le recrutement de volontaires pour la phase 2 des essais cliniques a commencé le 9 avril», en ce qui concerne ce vaccin, a dit M. Wu. «Il s’agit du premier vaccin contre le coronavirus au monde à entamer les études cliniques de phase 2».

La compagnie pharmaceutique américaine Moderna avait annoncé simultanément mi-mars procéder également à des essais cliniques pour son candidat vaccin aux États-Unis.

D’autres projets de vaccins actuellement menés par des équipes chinoises, utilisant des virus de grippe atténués ou des acides nucléiques, sont actuellement en cours d’évaluation ou testés sur des animaux, selon M. Wu.

«Les vaccins utilisant ces dernières méthodes techniques devraient être présentés en avril et en mai pour recevoir une approbation de conduire des essais cliniques», a-t-il ajouté.

Les groupes pharmaceutiques et les laboratoires de recherche à travers le monde se sont lancés dans une course contre la montre pour développer traitements et vaccins contre la COVID-19, qui a tué plus de 120 000 personnes avec près de deux millions de personnes contaminées, en utilisant une variété de nouvelles technologies. Le délai estimé pour un vaccin est de 12 à 18 mois minimum.