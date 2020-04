COVID-19 au pays: plus de 26 800 Canadiens contaminés, dont 898 décès

Puisque le Canada est l’un des pays ayant fait le plus de tests au monde, plus de 26 800 personnes au pays ont été déclarées positifs à la COVID-19, qui a coûté la vie à 898 personnes au total.

Le Québec reste le principal foyer d’infection à l’échelle du pays avec 14 248 cas de la COVID-19, selon le dernier bilan. De ce nombre, il y avait 453 décès, soit le plus grand nombre de décès dans une province. Notons que plus de 118 013 tests se sont révélés négatifs jusqu’ici.

En Ontario, 7953 cas de contamination ont été relevés depuis le début, dont 334 décès, pour un total de 113 082 tests réalisés jusqu’ici, dont 3568 guérisons. Selon le résumé épidémiologique de la province, la région du grand Toronto compte 54,4 % des cas de toute la province.

Sur les décès, l’Ontario note qu’un des cas avait entre 20 et 39 ans tandis qu’une vingtaine étaient dans la tranche de 40 à 59 ans. D’ailleurs, le gouvernement ontarien de Doug Ford devait annoncer mardi le prolongement de l'état d'urgence sanitaire à l’issue d’une séance de l’Assemblée législative.

Comme le rappellent les autorités de la santé publique, par millions d’habitants, le Canada est l’un des pays avec le plus haut taux de tests.

En date de lundi, plus de 450 000 tests ont été faits au Canada, dont plus de 408 000 étaient négatifs. En revanche plus de 26 800 étaient positifs (soit près de 6 %), ce qui a causé la mort de plus de 800 personnes, majoritairement au Québec, en Ontario en Alberta et en Colombie-Britannique.

La moitié de tous les décès au pays sont aussi survenus dans les centres pour résidences aînées, ce qui a poussé le gouvernement fédéral à mettre en place d’autres lignes directrices pour limiter la propagation du nouveau coronavirus auprès des aînés, particulièrement à risque.

Les autorités prévoient d’ailleurs que le nombre de ces décès continuera à croître même si le taux de croissance de l'épidémie ralentit.

Total de cas confirmés : 26 897

Décès : 898