COVID-19: nouveau record de décès en une journée au Québec

QUÉBEC | Avec 75 nouveaux décès enregistrés en 24 h, le Québec a encore une fois battu un triste record mardi, mais le pire a pu être évité et la «courbe a été aplatie», a souligné le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Ce nombre est presque deux fois plus élevé que le précédent record de 41 annoncées vendredi dernier. Le nombre de Québécois décédés de la COVID-19 s’établit maintenant à 435.

Malgré tout, les mesures de confinements sévères adoptées que Québec a commencé à mettre en place il y a un mois ont porté fruit, a soutenu le Dr Arruda, qui a pris le temps de faire une déclaration à la population avant de prendre les questions des journalistes lors du point de presse quotidien aux côtés de François Legault.

«Ça l'a marché, a dit le directeur. La courbe a été aplatie grâce au travail que vous avez fait avec nous, grâce au respect des consignes.»

L’interdiction des visites en CHSLD et dans les résidences pour personnes âgées a particulièrement porté fruit, selon lui.

«La situation aurait été beaucoup plus pire [sic] si on ne l'avait pas fait, a précisé le Dr Horacio Arruda. Nos hôpitaux seraient pleins à craquer probablement, actuellement, avec beaucoup de gens qui seraient à l'hôpital et aux soins intensifs ».

Le nombre réel de décès dus à la COVID-19 pourrait toutefois être sous-estimé en ce moment, puisqu'il n'y a pas de dépistage systématique d'effectué à la suite des décès des personnes âgées. Toutefois, selon lui, le Québec se compare avantageusement à d’autres juridictions.

«Est-ce que c'est possible que des gens soient décédés de la COVID-19 puis que, pour une raison x, y, z, ils n'aient pas été là? C'est vrai. Tous les systèmes ont toujours sous-estimé les décès», a dit le Dr Horacio Arruda en donnant l’exemple de l’Italie où il y aurait «trois à 10 fois plus de cas de décès que ce qui a été rapporté».

Avec 936 personnes hospitalisées au Québec mardi (57 de plus que la veille) et 230 patients aux soins intensifs, les autorités gouvernementales disent toujours s’attendre à atteindre le fameux "pic" du nombre d'infections le 18 avril, et même avant.

«Je pense qu'actuellement, on est probablement dans le pic puis en train de commencer à descendre, mais c'est une descente qui va être lente», a ajouté le Dr Horacio Arruda.