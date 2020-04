Deux autres décès dans la région

Le dernier bilan pour la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches fait état de deux décès supplémentaires liés à la COVID-19, pour un total de 20 morts jusqu’à présent.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a confirmé mardi 31 nouveaux cas sur le territoire et un décès supplémentaire, ce qui porte le total à 511 personnes infectées et 15 décès à ce jour.

Le Jeffery Hale est toujours le pire endroit avec 43 usagers infectés et 27 membres du personnel, pour un total de 70 personnes atteintes. En tout, neuf personnes ont perdu la vie dans cette crise.

Au CHSLD Paul-Triquet, 22 personnes au total sont infectées et une personne est morte. Au Manoir de Courville, le lourd bilan fait état de 37 personnes atteintes.

Centre de convalescence

Toujours à Québec, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a aussi annoncé l’ouverture d’un centre de convalescence destiné aux personnes atteintes de la COVID-19, ou suspectées de l’être, qui présentent des symptômes légers à modérés, et qui ne peuvent être maintenues dans leur milieu de vie.

Le centre sera aménagé sur trois étages de l’Hôtel Le Concorde Québec, qui sera fermé aux visiteurs. Des soins 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 seront prodigués en fonction du profil des clientèles et du niveau de soins requis.

Ailleurs en Chaudière-Appalaches, les autorités ont confirmé 14 nouveaux cas positifs, portant à 286 le nombre total dans cette région. Cinq personnes ont perdu la vie sur le territoire.

Au Manoir Liverpool, on dénombre toujours 37 cas confirmés et un décès de plus, alors qu’au Manoir de l’arbre argenté, la situation est identique avec toujours 12 cas confirmés.

À l’Hôtel-Dieu de Lévis

Dans les hôpitaux, le coronavirus a forcé le retrait préventif de plusieurs travailleurs à l’Hôtel-Dieu de Lévis, dont au moins six l’auraient contracté, selon des informations colligées par Le Journal. On compterait parmi eux au moins un médecin et un inhalothérapeute.

En entreprise, au moins dix employés de l’usine Olymel de Vallée-Jonction sont atteints. L’usine emploie plus de 1200 travailleurs. Environ 80 personnes sont également en isolement.

L’usine avait pu reprendre ses activités après un arrêt temporaire la semaine dernière. Le nombre de cas était alors de trois.

Chez les agents correctionnels fédéraux, 18 agents de Port-Cartier et 38 agents de Joliette sont infectés, soit plus de 40 % des travailleurs en poste.

— Avec la collaboration de Dominique Lelièvre et Catherine Bouchard