Foyers pour aînés: les ministres Blais et McCann «savaient», dit la présidente de la FIQ

Indignée par la situation actuelle dans les foyers pour aînés, la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Nancy Bédard, dit pourtant avoir rencontré la ministre des Aînés et des Proches aidants Marguerite Blais et celle de la Santé Danielle McCann à plusieurs reprises pour leur faire part de lacunes persistantes.

«La ministre Blais et la ministre McCann savaient toutes les lacunes avant, a affirmé la présidente la FIQ mardi matin à QUB radio. La ministre [Danielle McCann], on l’a rencontrée je ne sais pas combien de fois dans la dernière année, madame Blais aussi.»

Entre indignation, colère et tristesse, Mme Bédard dit vivre une tempête d’émotions depuis la dernière semaine où la situation s’est dramatiquement détériorée dans plusieurs foyers pour aînés du Québec aux prises avec de nombreux cas de COVID-19.

«On [le gouvernement] a fait des choix politiques et aujourd’hui, dans cette crise, c’est sûr que ça émerge tous ces manques et ces décisions qui ont été prises ou non prises dans les dernières années», a-t-elle indiqué.

Les anges gardiens étaient là avant

Sans vouloir ramener les problématiques qu’elle dénonçait auparavant dans le débat actuel, alors que le Québec traverse une crise sans précédent, la présidente de la FIQ ne peut passer sous silence l’exaspération des membres de la fédération qu’elle représente.

«Mon monde est indigné et ce qu’ils sont en train de vivre là, ce sont les effets de ne pas les avoir écoutés, les anges gardiens. Les anges gardiens ne sont pas nés le 13 mars. Ils étaient là avant», a-t-elle lancé.

Une culture organisationnelle défaillante

Nancy Bédard a par ailleurs fait allusion au point de presse du gouvernement provincial où la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a convenu durant le weekend d’une culture organisationnelle problématique. «Ben oui, ça fait trois ans, si ce n’est pas plus, qu’on le crie», s’est insurgée la présidente de la FIQ.

Elle dit avoir invité la ministre à plusieurs reprises dans des lieux où la situation se faisait plus que jamais préoccupante, par exemple le Centre d’hébergement de l’Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe. «Je suis allée là trois fois. Je sors de là et je ne suis pas capable de dormir», a-t-elle témoigné, après avoir vu une infirmière distribuer, seule, les médicaments de 60 patients en ronde matinale.

«Il est 11h30 et vous venez de donner au dernier patient sa pilule de 8h00 du matin», a-t-elle souligné au sujet des infirmières qui manquent quasiment même de temps pour dire bonjour à leurs patients.

Pas de différence entre le privé et le public

Selon la présidente de la FIQ, les enjeux sont de taille au public comme au privé. «J’ai autant d’histoires d’horreur dans les CHSLD publics que j’ai dénoncés, que dans le privé. Honnêtement, le privé, ce qui rend ça difficile, c’est qu’on a des gens qui paient très cher pour avoir des services de qualité et des soins de qualité sécuritaires et on se demande où va cet argent-là», a-t-elle dit.

Mme Bédard signale que plusieurs professionnels tentant de renverser des situations qu’ils jugent inacceptables dans leur établissement se voient condamner au silence de peur de perdre leur emploi.

Des directives claires

La présidente de la FIQ demande désormais au gouvernement des directives claires qui ne font fi d’aucun établissement, s’adressant au public comme au privé, dans toutes les régions de la province.

Elle implore aussi les ministres Blais et McCann à revoir rapidement le ratio de professionnels en soins par patients, pour lequel elle avait déjà déposé un rapport misant sur les bienfaits d’une proportion augmentée de travailleurs.

«Ça diminue les chutes quand on travaille sur un bon ratio de professionnels en soins de patients. Ça garde les gens au travail. Ça diminue l’absence des professionnels en soins. Ça leur donne l’occasion de travailler en toute sécurité. On diminue l’utilisation des médicaments qu’on donne», a-t-elle fait savoir.

Selon elle, les personnes âgées ont plus que jamais besoin de soins infirmiers. «Nos aînés, les milieux de vie, ce n’est pas juste de les faire chanter l’après-midi», a rappelé la présidente de la FIQ.