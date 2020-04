La nouvelle routine de Justine Dufour-Lapointe

Comme la plupart des gens, la skieuse acrobatique québécoise Justine Dufour-Lapointe est à la maison en raison de la pandémie de coronavirus. Même si sa routine a changé quelque peu, elle tente tout de même de garder la forme.

«C’était la fin de ma saison. On a dû annuler la dernière Coupe du monde, a souligné Dufour-Lapointe, mardi, lors de l’émission "Salut Bonjour" sur les ondes du réseau TVA. On est rentrés à la maison plus tôt. C’est un peu bizarre d’être à la maison. Ce mois-ci, c’était supposé être mon mois de vacances. J’étais censée partir en voyage, mais ça n’a pas eu lieu. À la place, je m’occupe comme je peux comme tout le monde.»

La Québécoise tente tant bien que mal de conserver sa forme physique malgré les circonstances exceptionnelles que l’on connaît tous.

«Je n’ai pas le choix, a confié l’athlète de 26 ans. Pour avoir une santé mentale à travers tout ça. Normalement, en vacances, j’essaie de m’entraîner ici et là, maintenant, je n’ai pas le choix d’essayer un nouvel entraînement un peu à tous les jours, de sortir de ma routine habituelle.»

«J’ai beaucoup de plaisir [...] à essayer du yoga et de la méditation, et à sortir de notre routine qu’on fait normalement.»